Οικονομία

Κωνσταντίνος Παπανικόλας: Ο μυστηριώδης θάνατος και το “πάγωμα” της κηδείας με εντολή εισαγγελέα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρίλερ επικρατεί σχετικά με τα αίτια θανάτου του Κωνσταντίνου Παπανικόλα. Για ποιον λόγο "πάγωσε" η κηδεία του.

Ο ξαφνικός θάνατος του καναλάρχη Κώνσταντίνου Παπανικόλα, έχει προκαλέσει μυστήριο καθώς παραμένει άγνωστο το πώς έφυγε από την ζωή.

Ο ιδιοκτήτης του 25% του Contra Channel κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες που ερευνώνται από την Ελληνική Αστυνομία, έφυγε ξαφνικά από την ζωή, τις πρώτες μέρες του Μαϊου.

Σύμφωνα με τα όσα μετέφεραν στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ο Νάσος Γουμενίδης και ο δικηγόρος της οικογένειας του εκλιπόντα, Στέλιος Σούρλας, λίγο πριν φύγει από την ζωή ο Κωνσταντίνος Παπανικόλας μεταφέρθηκε από συγγενείς του, από την κλινική όπου και νοσηλευόταν με ασθενοφόρο σε άγνωστη τοποθεσία.

Μια τοποθεσία που προκάλεσε την αφορμή για τους οικείους αλλά και τον δικηγόρο του να καταθέσουν μηνυτήρια αναφορά στο Α.Τ. Ωρωπού για ανθρωποκτονία. Συγκεκριμένα όταν ο καναλάρχης μεταφέρθηκε από το σπίτι του μετά από εντολή εισαγγελέα σε άγνωστο χώρο, ο στενός συνεργάτης του Σπύρος Λαμπίρης κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά για τα αίτια του θανάτου του.

Σύμφωνα με την μηνυτήρια αναφορά, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Κωνσταντίνος Παπανικόλας έφυγε από τη ζωή χωρίς να είναι γνωστή η αιτία θανάτου και ενώ ήταν υγιής.

Ειδήσεις σήμερα:

Μοναστηράκι: Μαχαίρωσαν 16χρονο στην πλατεία

Σαντορίνη: Θανατηφόρο τροχαίο με “γουρούνα”

Ρόδος - Γυναικολόγος: Γιατί αναβλήθηκε η δίκη για τους βιασμούς