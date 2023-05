Παράξενα

Βραζιλία: μητέρα καταγγέλει γιατρό ότι αποκεφάλισε το μωρό στη γέννα

Τι απαντά το νοσοκομείο για το φρικτό περιστατικό που συνέβη στη Βραζιλία.

(εικόνα αρχείου)

Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη στην Βραζιλία, όταν γυναίκα κατήγγειλε γιατρό ότι αποκεφάλισε το μωρό της την ώρα του τοκετού.

Το ανατριχιαστικό γεγονός, συνέβη στη γειτονιά Santa Efigenia του Belo Horizonte στη Βραζιλία, όταν η Ranielly Santos, 34 ετών, γέννησε στο Hospital das Clinicas da UFMG.

Τόσο η μητέρα, όσο και ο πατέρας που παρακολουθούσε τον τοκετό, υποστηρίζουν ότι το κορίτσι ήταν ζωντανό όταν άρχισε να βγαίνει. Οι ίδιοι μάλιστα προχώρησαν σε καταγγελία στην αστυνομία δύο μέρες μετά τη γέννα και έτσι μια έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη. Το νοσοκομείο όμως απαντά ότι το παιδί θα είχε έτσι κι αλλιώς πεθάνει, λόγω πνευμονικής βλάβης. Η οικογένεια πάντως αρνείται ότι έλαβε ποτέ αυτή την πληροφορία από το νοσοκομείο.

Η αδερφή της μητέρας εξήγησε ότι η 34χρονη συνεχώς κλαίει, αδυνατεί να κοιμηθεί γιατί ακούει κραυγές, δεν μπορεί να περπατήσει λόγω ραμμάτων, ενώ δυσκολεύεται να ξεπεράσει αυτήν την τραγωδία, καθώς μεταξύ άλλων συνεχίζει να κατεβάζει γάλα.

Η διοίκηση της νοσοκομειακής μονάδας είπε ότι η γέννηση του παιδιού ήταν πρόωρη στις 30 εβδομάδες και ισχυρίστηκε ότι η μητέρα είχε «αυξημένη αρτηριακή πίεση και γενικευμένο οίδημα». Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, το ιατρικό προσωπικό επέλεξε την πρόκληση τοκετού. Η διοίκηση του νοσοκομείου επιβεβαίωσε ότι η ομάδα κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εγγυηθεί τη ζωή της εγκύου και ότι δεσμεύεται να δώσει διευκρινήσεις για όλα.

Ο πατέρας, ο οποίος παρακολουθούσε τη γέννηση του μωρού του στο πλευρό της μητέρας λέει ότι είδε την κόρη του να κινεί το στόμα και τα μάτια της, κάτι που είπε ότι ήταν απόδειξη ότι το κορίτσι ήταν ζωντανό και καλά. Ωστόσο, σε μια τραγική εξέλιξη, σύμφωνα με την αναφορά της οικογένειας στην αστυνομία, ο γιατρός σκαρφάλωσε στην κοιλιά της μητέρας καθώς εκείνη προσπαθούσε να βγάλει το κορίτσι έξω και «έσπασε το κεφάλι του παιδιού».

Η αστυνομική έκθεση αναφέρει επίσης ότι η οικογένεια έλαβε μια συγγνώμη από τον γιατρό για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της γέννησης του μωρού. Λένε ότι αργότερα τους πλησίασε ένας κοινωνικός λειτουργός του νοσοκομείου, ο οποίος είπε ότι θα αναλάβει όλα τα έξοδα για την ταφή του μωρού. Ωστόσο, η προσφορά θα ήταν έγκυρη μόνο εάν συμφωνούσαν να υπογράψουν έγγραφα που να δηλώνουν ότι «η νεκροψία είχε ήδη γίνει στο νοσοκομείο», ότι «το σώμα του παιδιού είχε ήδη εξεταστεί».

Οι γονείς αρνήθηκαν να υπογράψουν τα έγγραφα και αργότερα έκαναν καταγγελία στην αστυνομία, με τα λείψανα του μωρού να εξετάζονται στη συνέχεια στο IML, σύμφωνα με τη δικηγόρο της οικογένειας Jennifer Valente. Το νοσοκομείο είπε ότι «λυπάται βαθιά» για την υπόθεση και είπε ότι «θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διερευνήσει τα γεγονότα» εν αναμονή της έκθεσης της νεκροψίας.

