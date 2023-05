Πολιτική

Εκλογές 2023 - Debate: Η “μάχη των αρχηγών” και οι θεματικές ενότητες

Όσα πρέπει να ξέρετε για την τηλεμαχία των πολιτικών αρχηγών που θα γίνει απόψε, η πρώτη μετά απο οκτώ χρόνια.

Απόψε στις 21:00 θα πραγματοποιηθεί το debate των πολιτικών αρχηγών στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής.

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στην ΕΡΤ.

Οι θεματικές ενότητες

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την διακομματική επιτροπή οι θεματικές ενότητες στις οποίες θα κληθούν να τοποθετηθούν οι πολιτικοί αρχηγοί είναι έξι:

Οικονομία, Ανάπτυξη, Απασχόληση Εξωτερική Πολιτική και Άμυνα Κράτος, Θεσμοί, Διαφάνεια Υγεία, Παιδεία και Κοινωνικό Κράτος Περιβάλλον και Ενέργεια Νέα Γενιά.

Την τηλεμαχία θα συντονίσει ο Γιώργος Κουβαράς και ερωτήσεις θα θέσουν οι εξής δημοσιογράφοι από έξι τηλεοπτικούς σταθμούς:

Γιώργος Παπαδάκης

Παναγιώτης Στάθης

Ράνια Τζίμα

Μάρα Ζαχαρέα

Αντώνης Σρόιτερ και

Σία Κοσιώνη.

Όπως έκανε γνωστό η ΕΡΤ, το debate θα καλυφθεί με 26 τηλεοπτικές κάμερες, που θα βρίσκονται έξω και μέσα στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής.

Το στούντιο που θα φιλοξενήσει τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων αλλά και τους έξι δημοσιογράφους, έχει διαμορφωθεί κατάλληλα, ενώ οι τεχνικοί κάνουν τις τελευταίες ρυθμίσεις πριν από την τηλεμαχία, η οποία θα καλυφθεί από εννέα κάμερες, που θα έχουν στηθεί στο τηλεοπτικό πλατό.

Άλλες εννέα κάμερες θα βρίσκονται στο βαν έξω από την είσοδο του Ραδιομεγάρου, ώστε να καλύψουν τις προσελεύσεις των πολιτικών και των επιτελείων τους, ενώ για τους ίδιους λόγους έχει επιστρατευθεί κι ένα drone.

Επίσης, κάθε πολιτικό αρχηγό θα συνοδεύει μια κάμερα μέχρι να μπει στο στούντιο, ενώ θα υπάρχουν και ακόμα δύο, που θα καταγράφουν τα πιο σημαντικά στιγμιότυπα της βραδιάς.

Ανάλογες είναι και οι προετοιμασίες που έχουν γίνει για τη φιλοξενία δημοσιογράφων, φωτορεπόρτερ και τεχνικών που έχουν διαπιστευθεί για να καλύψουν το debate, καθώς το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο, τόσο από ελληνικά όσο και από διεθνή ΜΜΕ.

Τηλεοπτικά συνεργεία και δημοσιογράφοι από τα έξι κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας, καθώς επίσης και από άλλους ενημερωτικούς σταθμούς, θα βρίσκονται από το απόγευμα της Τετάρτης στο Ραδιομέγαρο, για να καταγράψουν το πολιτικό γεγονός. Για τον σκοπό αυτό, θα στηθεί ειδική εξέδρα για τις τηλεοπτικές κάμερες και τους φωτορεπόρτερ.

Οι πολιτικοί αρχηγοί θα φτάσουν στο Ραδιομέγαρο γύρω στις 8 το βράδυ. Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι αυστηρά, ενώ θα υπάρχουν έλεγχοι στην πρόσβαση σε συγκεκριμένους χώρους.

Οι αρχηγοί των κομμάτων, όπως και τα επιτελεία τους, πριν μπουν στο στούντιο θα προετοιμαστούν στα γραφεία του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και των γενικών διευθυντών.

Σε ό,τι αφορά τη διάταξή τους στο στούντιο, θα καθίσουν από αριστερά προς τα δεξιά με βάση την κοινοβουλευτική δύναμη των κομμάτων. Δηλαδή, πρώτος ο πρόεδρος της Ν.Δ. και πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ/ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, και ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης.

Απέναντί τους θα καθίσουν, με αλφαβητική σειρά, οι δημοσιογράφοι των έξι τηλεοπτικών καναλιών πανελλαδικής εμβέλειας. Η Μάρα Ζαχαρέα (STAR), η Σία Κοσιώνη (ΣΚΑΪ), ο Γιώργος Παπαδάκης (ΑΝΤ1), ο Αντώνης Σρόιτερ (ALPHA), ο Παναγιώτης Στάθης (OPEN) και η Ράνια Τζίμα (MEGA).

Η σειρά των ερωτήσεων, θα καθοριστεί σε σύσκεψη των έξι δημοσιογράφων με τον Γιώργο Κουβαρά.

Αυτό θα είναι το πρώτο debate εδώ και οκτώ χρόνια.

