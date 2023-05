Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1: ντιμπέιτ με τον Τσίπρα, εάν υπάρξουν δεύτερες εκλογές (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για όλους και για όλα μίλησε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΝΔ, στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα". Τι είπε για τα νέα μέτρα στήριξης, τους συνταξιούχους και τις εκλογικές συνεργασίες.

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», το πρωί της Δευτέρας, απαντώντας σε «βροχή ερωτημάτων» του Γιώργου Παπαδάκη και της Μαρίας Αναστασοπούλου.

«Αυτοί είναι οι κανόνες που συμφωνήθηκαν. Εγώ προσωπικά πηγαίνω παντού και δεν έχω πρόβλημα να απαντώ σε καμία ερώτηση. Έχουμε έξι αρχηγούς και έξι δημοσιογράφους και πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Θα ήθελα και εγώ ένα πιο χαλαρό πλαίσιο. Εγώ με τον κ. Τσίπρα έχουμε κάνει 100 ώρες συζήτηση στην Βουλή, δεν θα γίνουν σοφότεροι οι πολίτες από μια συζήτηση μεταξύ μας», είπε ερωτηθείς για την τηλεμαχία των πολιτικών αρχηγών.

Συμπλήρωσε ότι «η ουσία του ντιμπέιτ είναι να μας απαντήσουν οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί που θα τους έχουμε εκεί δίπλα-δίπλα, για το πώς «βλέπουν» μια προοδευτική διακυβέρνηση».

«Οι εκλογές αυτές είναι εκλογές απλής αναλογικής και πρέπει ισότιμα να συμμετέχουν τα κόμματα στο debate. Στις επόμενες εκλογές, επειδή υπάρχει το μπόνους των εδρών, που δεν αφορά το τρίτο κόμμα, αλλά μόνο τα δύο πρώτα κόμματα, φυσικά και θα πρέπει να υπάρξει ντιμπέιτ με τον κ. Τσίπρα», είπε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΝΔ.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, ο κ. Μητσοτάκης είπε «Στην Κυβέρνηση μου μπορώ να συμπεριλάβω σε θέσεις ευθύνης, όπως το έχω ήδη κάνει, πρόσωπα που προέρχονται από άλλος χώρους. Βλέπετε πως πολλά άξια στελέχη από άλλους χώρους, που ήρθαν στην ΝΔ μετά από την εκλογή μου, πλέον είναι υποψήφιοι με την ΝΔ. Βλέπετε πως και στο εξώφυλλο του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να έχει πολύ μπλε, αλλά έχει και λίγο κόκκινο».

«Μακάρι η συζήτηση τις επόμενες 15 ημέρες να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν, τον Ανδρέα Παπανδρέου και το αν ο κ. Τσίπρας επιλέγει σήμερα να κάνει ομιλία στην Λαμία κάτω από το άγαλμα του Άρη Βελουχιώτη», σημείωσε ο Πρωθυπουργός σχετικά με το πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου καθ' οδόν προς τις κάλπες.

«Οι μόνες εκλογές που έχουμε μπροστά μας είναι οι εκλογές της 21ης Μαΐου με την απλή αναλογική και τις δυσκολίες που έχει. Θα σεβαστώ τις επιταγές του Συντάγματος και θα λάβω την διερευνητική εντολή από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν θα πω κάτι παραπάνω για αυτό. Το εκλογικό αποτέλεσμα θα μας δείξει τις επόμενες κινήσεις», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Για το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη

«Με το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχουμε μεγάλες διαφορές. Ο ίδιος έχει πει ότι δεν θέλει εμένα για πρωθυπουργό. Σε πολιτικό επίπεδο βλέπω διαφορές πχ. για την αξιολόγηση των δημοσίων υπάλληλων. Σήμερα, είναι πιο κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ παρά στην ΝΔ. Βλέπω τους ενώνει κοινός τόπος: να μην είμαι εγώ Πρωθυπουργός μετά τις εκλογές. Το ίδιο λέει και το ΜέΡΑ25», είπε ο κ. Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1.

Προσέθεσε ότι «Με το ΠΑΣΟΚ έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν. Σήμερα έχουμε πολλές διαφορές με το ΠΑΣΟΚ. Το καλύτερο σενάριο για την χώρα είναι μια ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση που θα εξασφαλίσει την σταθερότητα στον τόπο. Διεκδικώ την αυτοδυναμία και πιστεύω ότι μπορεί να επιτευχθεί. Ο λαός είναι πάντα ο τελικός κριτής».

«Ο κ. Ανδρουλάκης δεν δέχθηκε να με συναντήσει από την πρώτη στιγμή που εκλέχθηκε Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε βρεθεί τυπικά, αλλά δεν έχουμε συναντηθεί ποτέ. Του ζήτησα δύο φορές να τον συναντήσω, δεν δέχθηκε ποτέ. Θεωρώ ότι ήταν προδιαγεγραμμένη η τακτική του “ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης”», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Συμπλήρωσε ότι «ο κ. Ανδρουλάκης είχε κάνει τις επιλογές του, πολύ πριν το θέμα των υποκλοπών. Από όταν εξελέγη αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, επέλεξε να τοποθετήσει το ΠΑΣΟΚ πιο κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ. Τρεις ημέρες τσακώνονται για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αφορά τους ενοίκους της κεντροαριστερής πολυκατοικίας, για αυτό τσακώνονται, επειδή είναι κοντά».

«Για τις υποκλοπές έχω κάνει αυτοκριτική, αναλαμβάνω και την ευθύνη που αναλογεί, οι πολίτες είναι αυτοί που κρίνουν. Θα βαρύνει αυτό αρνητικά εμάς στις εκλογές και όχι θετικά. Το θέμα είναι εάν από εκεί και πέρα κάναμε πράγματα για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα ξαναγίνει ένα τέτοιο συμβάν και πλέον έχουμε πολύ πιο αυστηρές συνθήκες για να παρακολουθείται κάποιος. Μάθαμε από το λάθος μας και πλέον η ΕΥΠ λειτουργεί με αυξημένα εχέγγυα σε σχέση με το παρελθόν», ανέφερε.

Για τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ είπε ακόμη «Καταλαβαίνω τα αισθήματα και τα συναισθήματα, αλλά πολιτική δεν κάνουμε με τα συναισθήματα. Η στάση του κ. Ανδρουλάκη απέναντι μου είχε καθοριστεί πριν από τις υποκλοπές. Το κλίμα που δίνει σε όλους ο κ Ανδρουλάκης είναι η αναβίωση ενός κόμματος του ’80, ενώ χρειάζεται ένα κόμμα που να βλέπει το μέλλον».

Για κυβέρνηση των ηττημένων

«Περισσότερα μας χωρίζουν σήμερα παρά μας ενώνουν με το ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορούμε να επιβάλουμε στους πολίτες τι θα κάνουν, θα σεβαστούμε την απόφαση των πολιτών. Υπάρχει ένα μαθηματικό ενδεχόμενο να κάνουν κυβέρνηση το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο κόμμα. Είναι ένα ενδεχόμενο. Το θέλουμε κάτι τέτοιο; Μια κυβέρνηση με τον κ. Τσίπρα, τον κ. Ανδρουλάκη και τον κ. Βαρουφάκη με τις "Δήμητρες"; Εγώ λέω στους πολίτες ότι για να είστε σίγουροι ότι αυτό δεν θα γίνει, χρειάζεται αυτοδύναμη Κυβέρνηση της ΝΔ».

Για τα νέα μέτρα που εξήγγειλε την Κυριακή

Ερωτηθείς για τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε την Κυριακή από την Ελευσίνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε «θα μας επιτρέψετε να ανακοινώνουμε το πρόγραμμα μας με τον τρόπο που θέλουμε εμείς. Το Youth pass είναι ένα από τα πολλά μέτρα για την νέα γενιά, δεν έχει μεγάλο κόστος, είναι 30 εκατομμύρια ευρώ. Θέλουμε οι νέοι μας όταν ενηλικιώνονται να έχουν ένα «δώρο» από την Πολιτεία, που θα δίνεται εφάπαξ όταν γίνουν 18 ετών».

«Το πρόγραμμα μας είναι κοστολογημένο και μελετημένο. Τις επόμενες ημέρες θα δείτε μεγαλύτερη έμφαση σε κομμάτια του προγράμματος. Το μέτρο που ανακοινώθηκε χθες για τα επιδόματα τέκνων στους δημοσίους υπαλλήλους, είναι ήδη μέσα στο μέτρο για το νέο μισθολόγιο στο δημόσιο και το κάναμε για να στηρίξουμε τις οικογένειες», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Είπε ακόμη ότι «δεν χρειάζεται έγκριση της ΕΕ για βοηθήματα στην κοινωνία, εφόσον αυτά είναι μέσα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών ορίων. Κοστολογημένο το πρόγραμμα μας και για να υλοποιηθεί είναι απαραίτητοι οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης για να παραχθούν τα πλεονάσματα που θα μας επιτρέψουν να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα μας».

Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι εάν αναλάβει εκ νέου την διακυβέρνηση της χώρας η ΝΔ, «Θα επανεξετάσουμε τα εισοδηματικά και άλλα κριτήρια για τα επιδόματα και τα μέτρα».

Περνώντας στην επίθεση προς τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «είναι μετρημένο από εμάς κάθε μέτρο στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λέμε "Προσωπικό Βοηθό" για 2.000 συμπολίτες μας, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει για 70.000 πολίτες. Δεν υπάρχουν τόσοι βοηθοί ούτε τόσες ανάγκες. Η εξαγγελία του ΣΥΡΙΖΑ κοστίζει 2 δις ευρώ. Αυτό μόνο είναι ένα παράδειγμα για την τακτική του ΣΥΡΙΖΑ».

Για την ακρίβεια και την μείωση του ΦΠΑ

«Η μείωση του ΦΠΑ δεν θα φτάσει στον τελικό καταναλωτή. Το ίδιο έχει γίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Το είδαμε με το παράδειγμα με την μείωση του ΦΠΑ στον καφέ. Η αγορά έχει δικούς της κανόνες και δεν υπάρχει τρόπος να ελεγχθούν 10.000 σημεία πώλησης καφέ», απάντησε ο κ. Μητσοτάκης σε σχετικό ερώτημα.

Ο Πρωθυπουργός ανέφερε «είχα δεσμευθεί για αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 230 ευρώ και πήγαμε στα 280 ευρώ. Δώσαμε το Market pass, γιατί πιστεύω ότι η ακρίβεια μπορεί να αντιμετωπιστεί με την στοχευμένη στήριξη των εισοδημάτων».

«Η ακρίβεια είναι εδώ, αλλά θα υποχωρήσει, ενώ η μείωση φόρων και η αύξηση μισθών είναι μόνιμες και θα παραμείνουν. Παντού στην Ευρώπη έχουμε υψηλότερο πληθωρισμό στα τρόφιμα, αλλά έχει αρχίσει να μειώνεται. Εμείς έχουμε υπολογίσει πληθωρισμό 3% τον επόμενο χρόνο. Σας ξαναλέω ό,τι οι αυξήσεις μισθών και η μείωση φόρων θα είναι μόνιμα»

Οι κρίσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ και το μνημόνιο

«Είμαστε στην ίδια συγκυρία με τον ΣΥΡΙΖΑ;», αναρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός και απαντώντας στον Γιώργο Παπαδάκη και στην Μαρία Αναστασοπούλου είπε «δώσαμε 45 δις ευρώ στην κρίση του κορονοϊού. Στηρίξαμε την κοινωνία, σώσαμε θέσεις εργασίας και για αυτό μειώσαμε κατά 6 μονάδες την ανεργία. Είχαμε ισοσκελισμένο προϋπολογισμό το 2022, θα έχουμε πλεόνασμα το 2023».

Συνέχισε αναφέροντας «είχαμε δεύτερη εισαγόμενη κρίση, με τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Στηρίξαμε τα νοικοκυριά, φορολογώντας τις εταιρείες ενέργειας και βάζοντας χρήματα και από τον προϋπολογισμό. Υπάρχει κοινός τόπος ότι οι κρίσεις που αντιμετωπίσαμε ήταν εισαγόμενες, ενώ το 2015 την κρίση την δημιουργήσαμε εμείς. Δεν μπορεί ο κ. Τσίπρας να λέει ότι μας έβγαλε από το μνημόνιο, ενώ εκείνος μας έβαλε στο μνημόνιο».

Για τους συνταξιούχους και την προσωπική διαφορά

«Είχαμε πει ότι θα διορθώσουμε αδικίες του “νόμου Κατρούγκαλου”. Τι κάναμε; Είχαμε αύξηση συντάξεων σε όλους τους συνταξιούχους, όμως κάποιοι δεν την είδαν λόγω της προσωπικής διαφοράς. Σε αυτούς δώσαμε έκτακτη ενίσχυση 200-300 ευρώ. Είναι δέσμευση μου ότι θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους χαμηλοσυνταξιούχους που είναι θύματα της προσωπικής διαφοράς. Δεν μπορώ να υποσχεθώ κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, όμως με τις αυξήσεις στις συντάξεις και τα έκτακτα βοηθήματα ουσιαστικά σε ετήσια βάση εξισορροπούν τα πράγματα», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Όπως υπογράμμισε «δεν θα επιτρέψω να κυλήσουμε ξανά σε δημοσιονομική αστάθεια. Το πλεόνασμα κάθε φορά θα επιστρέφεται στην κοινωνία. Οι πρώτοι που θα καρπωθούν την καλή πορεία των δημοσιονομικών και την επόμενη χρονιά θα είναι οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι περισσότερο κοινωνικά ευάλωτοι συμπολίτες μας».

«Έχουμε σχέδιο για την αύξηση των μισθών, εκτός από τον κατώτατο που είναι βάσει νόμου. Οι μισθοί αυξάνονται όταν φέρνουμε επενδύσεις και όταν αυξάνουμε την κατάρτιση των εργαζόμενων για να μπορούν να διεκδικήσουν καλύτερους μισθούς», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Σχετικά με τις τριετίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι «θα ξεπαγώσουν όταν η ανεργία θα πέσει κάτω από το 10%. Εξετάζουμε εάν θα έχει αναδρομική ισχύ η επαναφορά των τριετιών για κάποιον που έχει παγωμένους μισθούς εδώ και μια δεκαετία».

Για την «δεξιά πολυκατοικία» και τον Κασιδιάρη

«Αστειότητες» χαρακτήρισε ο κ. Μητσοτάκης τα σενάρια και τις αναφορές περί συνεννόησης της Νέας Δημοκρατίας με κόμματα της άκρας δεξιάς.

Συνέχισε λέγοντας «Έχω επιλέξει συνειδητά να μιλάω μόνο για το μέλλον και όχι για τους αντιπάλους μας. Ορισμένοι έχουν επιλέξει να μιλούν μόνο για εμάς. Την μια δεν τους αρέσουν οι δημοσκοπήσεις, την άλλη φτιάχνουν σενάρια για συνεργασίες και τώρα μιλούν για την ακροδεξιά».

«Εμείς απαγορεύσαμε στους φονιάδες της Χρυσής Αυγής να κατέβουν στις εκλογές. Αδιανόητο να λέει ο κ. Τσίπρας αυτά που λέει. Κάποιοι ενοχλήθηκαν που δεν επιτρέψαμε στον κ. Κασιδιάρη να κατέβει στις εκλογές. Ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δείχνουν καμία ικανοποίηση που η Χρυσή Αυγή δεν θα συμμετέχει στις εκλογές», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι «η πρώτη σχετική διάταξη ψηφίστηκε το 2021» και προσθέτοντας για τον Ηλία Κασιδιάρη ότι «δεν είναι το πιο ουσιαστικό ζήτημα το αν και πως μπορεί κάποιος να επικοινωνεί μέσα από τις φυλακές».

«Επιλέξαμε να συμπορευτούμε με το ΠΑΣΟΚ, η μάχη κερδήθηκε, κάποιοι ήταν απόντες», είπε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ σχετικά με τα σενάρια για «αποστασίες» και συνεργασίες με άλλα κόμματα, τόνισε πως «επαναλαμβάνω και σε εσάς κατηγορηματικά, ότι η ΝΔ θα διεκδικήσει ψήφο εμπιστοσύνης στην Βουλή μόνο από βουλευτές που είναι εκλεγμένοι με την ΝΔ».

Προτεραιότητα η Υγεία την επόμενη τετραετία

Απαντώντας στα ερωτήματα των παρουσιαστών της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ!1, ο Πρωθυπουργός είπε ότι «Η αναμόρφωση της Υγείας αποτελεί το μεγαλύτερο προσωπικό στοίχημα της δεύτερης τετραετίας. Θα μου πείτε περισσότερο από την οικονομία; Σε προσωπικό επίπεδο θα σας πω ναι. Εγώ μιλάω για την δημόσια Υγεία, για το ΕΣΥ, που έδειξε μεγάλες αντοχές στην πανδημία, έδειξε όμως και αδυναμία».

Συμπλήρωσε ότι «Η έμφαση μας δίνεται στην ταχύτητα και στην ποιότητα των υπηρεσιών υγείας. Δεν μπορεί κάποιος να περιμένει έξι μήνες για να κάνει μια εξέταση. Ξέρουμε ότι πρέπει να προσλάβουμε 10.000 γιατρούς και νοσηλευτές την ερχόμενη τετραετία».

«Στην δεύτερη τετραετία πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ για την πρόσληψη προσωπικού, όχι παράκαμψη του, επιτάχυνση διαδικασιών, γιατί σήμερα μέχρι να αναλάβει υπηρεσία κάποιος που προσλαμβάνεται, μπορεί να περάσουν και δύο χρόνια», είπε ο Πρωθυπουργός.

Είπε ακόμη ότι «Πολύ συχνά αυτοί που πάνε στα Επείγοντα είναι περιστατικά που μπαίνουν για να χειρουργηθούν την επόμενη ημέρα, παίρνοντας την θέση ενός άλλου που πρόκειται να χειρουργηθεί προγραμματισμένα. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται. Αν μιλάμε για Δικαιοσύνη και ίση μεταχείριση πρέπει να σταματήσουν τέτοιες πρακτικές. Θα έχω προσωπική επίβλεψη στον τομέα της Υγείας, περισσότερο από όσο συνήθως έχει ένας Πρωθυπουργός. Βλέπω την ανάγκη να κάνουμε παρεμβάσεις και έχουμε εξασφαλισμένους πόρους για αυτές από το Ταμείο Ανάκαμψης».

Για τις εκλογές στην Τουρκία και τα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι «Η Ελλάδα έχει μια βασική διαφορά με την Τουρκία, γεωπολιτική διαφορά, την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο. Για αυτό και μόνο είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε με την Τουρκία για να βρούμε αμοιβαία αποδεκτή λύση. Δεν υπάρχει περίπτωση να συζητήσω άλλο θέμα με την Τουρκία, όπως συνεκμετάλλευση πόρων στο Αιγαίο ή αποστρατιωτικοποίηση νησιών. Αυτά δεν θα συζητηθούν με εμένα Πρωθυπουργό. Η Χάγη θα μπορούσε να είναι μια τελική κατάληξη, εφόσον συμφωνήσουμε, αλλά ακόμη είναι μακριά. Συνεργασία σε άλλα επίπεδα, όπως η πολιτική προστασία, θα την επιδιώξω».

«Εγώ πέρασα τα 3 από τα 4 χρόνια της διακυβέρνησης με ένταση με την Τουρκία. Οι εκλογές στην Τουρκία έχουν και σημαντική γεωπολιτική διάσταση. Οι πολίτες θα πρέπει να σκεφθούν και ποιος θα μπορεί να διαχειριστεί γεωπολιτικές κρίσεις. Η Τουρκία θα μας απασχολήσει και μετά τις εκλογές και η ένταση είναι πολύ πιθανό να συνεχιστεί μετά τις εκλογές στην Τουρκία. Η πολιτική της Τουρκίας μέσω της “Γαλάζιας Πατρίδας” έχει έρθει για να μείνει».

Για το δημογραφικό

Απαντώντας σε ερώτημα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι «το δημογραφικό είναι μεγάλο πρόβλημα για αυτό και μία από τις παρεμβάσεις εξειδίκευσης που ανακοινώσαμε χθες αφορούσε το επίδομα τέκνων των δημοσίων υπαλλήλων. Το πρόγραμμα «Σπίτι μου», εκεί αποσκοπεί, στην στήριξη των οικογενειών. Όλα τα προγράμματα για παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς εκεί αποσκοπούν: οι οικογένειες να κάνουν δεύτερο και τρίτο παιδί. Εμείς δώσαμε 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται, ακριβώς γι’ αυτό. Δεν θα έχουμε άμεσο αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να επιμείνουμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού».

Ειδήσεις σήμερα:

Τρίκαλα - Θάνατος μαθήτριας: “έπαθε ανακοπή δύο φορές το κορίτσι” (βίντεο)

Μενίδι: “αδέσποτη σφαίρα” χτύπησε στο κεφάλι παιδί σε νηπιαγωγείο (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη νεαρών μετά από καταδίωξη από ταράτσα σε ταράτσα (βίντεο)