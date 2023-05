Πολιτική

Εκλογές 2023 – debate: Απορρίφθηκε το αίτημα των δημοσιογράφων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά οι θεματικές ενότητες των ερωτήσεων, η διάρκεια των απαντήσεων των πολιτικών αρχηγών και η σειρά με την οποία θα τις δώσουν.

Λευκός καπνός βγήκε από τη διακομματική επιτροπή που συζητούσε τους όρους και τις λεπτομέρειες του debate των πολιτικών αρχηγών της 10ης Μαΐου.

Η δίωρη συζήτηση των εκπροσώπων των κομμάτων κατέληξε στην απόφαση να υπάρξει η τηλεμαχία να γίνει κατά τα πρότυπα των προηγούμενων, ενώ απορρίφθηκε η πρόταση των δημοσιογράφων να τους δοθεί η δυνατότητα να υποβάλλουν μια ελεύθερη ερώτηση στους πολιτικούς αρχηγούς.

Οι θεματικές ενότητες που αποφασίστηκαν είναι οι εξής:

1. Οικονομία, Ανάπτυξη, Απασχόληση

2. Εξωτερική Πολιτική και Άμυνα

3. Κράτος, Θεσμοί, Διαφάνεια

4. Υγεία, Παιδεία και Κοινωνικό Κράτος

5. Περιβάλλον και Ενέργεια

6. Νέα Γενιά

Οι πολιτικοί αρχηγοί στο τέλος των θεματικών ενοτήτων θα έχουν τη δυνατότητα για μια 3λεπτη καταληκτική τοποθέτηση. Η τηλεμαχία θα διαρκέσει 3 ώρες και σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν για το format του debate, οι πολιτικοί αρχηγοί θα ξεκινήσουν απαντούν με τη σειρά της κοινοβουλευτικής δύναμης των κομμάτων τους. Στην πρώτη ενότητα πρώτος θα απαντήσει ο πρωθυπουργός, στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και θα ακολουθήσουν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο γ.γ. του ΚΚΕ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης και ο γραμματέας του ΜέΡΑ25.

Στη δεύτερη ενότητα θα ξεκινήσει πρώτος ο Αλέξης Τσίπρας και θα ακολουθήσουν ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι αρχηγοί με τελευταίο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η τρίτη ενότητες θα ξεκινά με τον Νίκο Ανδρουλάκη, η τέταρτη με τον Δημήτρη Κουτσούμπα κλπ.

Υπήρξαν διαφωνίες με τη σειρά απαντήσεων των πολιτικών αρχηγών, καθώς η ΝΔ «κατέβασε» πρόταση που προέβλεπε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έκλεισε κάθε ενότητα ερωτήσεων, η οποία απορρίφθηκε από τα κόμματα.

Σε δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΜέΡΑ25, Έρικ Μιλτιάδη Έντμαν, σημειώνεται ότι «το ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη, υποστήριξε στη σημερινή συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής, όπως είχε άλλωστε προαναγγείλει, το αίτημα των δημοσιογράφων για μια ενότητα με ελεύθερες ερωτήσεις στο debate των πολιτικών αρχηγών. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, συμφώνησαν στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ η έκτη ενότητα να γίνει θεματική για τη «Νέα Γενιά», ερμηνεύοντας κατά δική τους βούληση ότι το αίτημα των δημοσιογράφων ήταν να έχουν όλοι την ευκαιρία να κάνουν ερώτηση σε όλους τους αρχηγούς. Το ΚΚΕ ψήφισε λευκό. Χάθηκε έτσι άλλη μια ευκαιρία για ένα debate που θα ξεφεύγει από τα συνηθισμένα πλαίσια των παράλληλων μονολόγων. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να γίνουν οι τηλεθεατές σοφότεροι για τα εμπόδια, τα αδιέξοδα και τη στέρηση προοπτικών που έχουν συσσωρεύσει τα κόμματα εξουσίας πάνω στη νέα γενιά, αυτή που πλέον αποκαλείται “Γενιά των Τεμπών”».

Συνεχίζεται η κόντρα ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ

Η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσπανίδου, σε δήλωση της ανέφερε ότι με χαρά ο ΣΥΡΙΖΑ αποδέχεται την πρόσκληση τηλεοπτικού σταθμού για ανοιχτό διάλογο σε debate , μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Είμαστε στη διάθεση του καναλιού, όποια μέρα επιθυμεί, τροποποιώντας το πρόγραμμα του προέδρου, για να γίνει αυτός ο δημόσιος διάλογος που θα συμβάλει στην ενημέρωση των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η διακομματική επιτροπή, δηλαδή ο συναινετικός θεσμός που εδώ και δεκαετίες ορίζει τις διαδικασίες και τους όρους διεξαγωγής του προεκλογικού αγώνα, αποφάσισε για ένα debate μεταξύ των έξι επικεφαλής των κοινοβουλευτικών κομμάτων την Τετάρτη 10 Μαΐου. Αυτό αποφασίσθηκε ομόφωνα και αυτό θα γίνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να προσκαλεί ή να αυτοπροσκαλείται, να επιβεβαιώνει ότι είναι εξαίρεση όσο θέλει. Η δυσανεξία του στους θεσμούς δεν μας εκπλήσσει. Η στάση του είναι αποκαλυπτική ως προς τον σεβασμό του στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η απομόνωσή του είναι καθολική και η στάση του κωμική», αναφέρει ο Υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Άκης Σκέρτσος απαντώντας σε δήλωση της εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ

Άμεση ήταν η απάντηση της κυρίας Τσπανίδου στον κ. Σκέρτσο, «Πολλά λόγια κύριε Σκέρτσο για να πείτε απλά ότι για ακόμη μία φορά ο κ. Μητσοτάκης το βάζει στα πόδια από την αντιπαράθεση με τον κ. Τσίπρα».





Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023: Σκέρτσος - Τσαπανίδου για τον Κασιδιάρη και τις συνεργασίες (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Μητέρα κλείδωσε το βρέφος της στο αυτοκίνητο και πήγε για ψώνια

Απάτη “μαμούθ” στον Τύρναβο: Πώς άρπαξαν από ηλικιωμένο 335000 ευρώ