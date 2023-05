Πολιτική

Εκλογές - Ανδρουλάκης: Δεν θέλουν συνεργασίες, θέλουν να “τελειώσουν” το ΠΑΣΟΚ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα όσα είπε στην προεκλογική του ομιλία στην Κοζάνη ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Μήνυμα νίκης ότι «η δημοκρατική παράταξη επανήλθε στο πολιτικό προσκήνιο της χώρας» έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κοζάνη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Αίθουσα τέχνης της πόλης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ τόνισε ότι «δίνουμε έναν πατριωτικό και ταυτόχρονα εθνικό αγώνα ώστε στις 21 Μαΐου να ανατείλει ο ήλιος της αξιοπρέπειας που έδωσε στον ελληνικό λαό τα καλύτερα χρόνια της μεταπολίτευσης».

Απαντώντας στις πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι πιο κοντά στον Τσίπρα» αναρωτήθηκε για το ποιος είναι στην σωστή πλευρά της ιστορίας το ΠΑΣΟΚ ή η ΝΔ, θυμίζοντας ότι «εάν το 2011 η πλειοψηφία των βουλευτών μας ψήφιζε ότι ψήφισαν μαζί Τσίπρας και Μητσοτάκης σήμερα θα' μαστε στην δραχμή γιατί και οι δύο ήταν στο ίδιο μέτωπο κατά της λογικής και υπέρ της χρεοκοπίας της χώρας». Ο κ. Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στο πρόσωπο του πρωθυπουργού δήλωσε σχετικά «ας ρωτήσει την αδελφή του την κ. Μπακογιάννη που ψήφισε την δανειακή σύμβαση να του θυμίσει ποιος είναι στην σωστή πλευρά της ιστορίας».

Αναφερόμενος στο θέμα των υποκλοπών μίλησε για τον υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη και άλλους της ΝΔ «που επιτίθενται στον Ράμμο της Ανεξάρτητης αρχής που αγωνίστηκε να αποκαλυφθεί το παρακράτος των υποκλοπών», ενώ την ίδια στιγμή μίλησε και για τις επιθέσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο της διακυβέρνησης τους στις ανεξάρτητες αρχές λέγοντας ότι «εμείς δεν μοιάζουμε σε αυτούς, αυτοί είναι απολύτως ίδιοι, είναι ταυτόσημες οι πρακτικές τους».

Ο κ Ανδρουλάκης υπενθύμισε ότι έχει τεράστιες πολιτικές και ηθικές διαφορές με την ΝΔ . «Εγώ δεν είχα στο περιβάλλον μου κάποιον που να βαρύνεται με τα σκάνδαλα όπως ο στενός συνεργάτης κι ανιψιός του πρωθυπουργού ενώ από την άλλη ο κ. Τσίπρας που έχει τον κολλητό του που καταδικάζεται με 13- 0 από το Ειδικό δικαστήριο την ίδια στιγμή συμμετέχει στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ αντί να τον στείλει σπίτι του».

Αναφερόμενος στο θέμα των Τεμπών τόνισε ότι η ιστορία και όσα αποκαλύφθηκαν από τις αρχές «αποτελούν τομή στο ότι δεν υπάρχει όριο στην φαυλότητα, δεν υπάρχει πάτος στην αδυναμία του πολιτικού ήθους».

Ζήτησε «να σταματήσουν να διορίζονται οι κομματικοί στρατοί των δύο κομμάτων στους οργανισμούς και τα συμβούλια του κράτους και να προσλαμβάνονται μετά από διαγωνισμό με αξιοκρατικά κριτήρια» κι αναφέρθηκε στην δημόσια πρόταση που έκανε στα δύο κόμματα χωρίς όμως να λάβει απάντηση. «Δεν έλαβα απάντηση, αφού φαίνεται ότι συμφωνούν και θέλουν ένα κράτος λάφυρο στα χέρια τους εις βάρος των φόρων σας και του δημοσίου συμφέροντος». Τόνισε ότι στο ΠΑΣΟΚ «δεν θα δείτε φαινόμενα Πάτσηδων όπως δεν θα δείτε στο ΠΑΣΟΚ φαινόμενα πελατειακού κράτους» ενώ επιτέθηκε στον πρωθυπουργό για το θέμα της αξιοκρατίας λέγοντας ότι «αυτή γίνεται σήμερα από ένα στρατό μετακλητών υπαλλήλων της ΝΔ».

Στο θέμα των κόκκινων δανείων κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ως «σκληρό λαϊκιστή που κορόιδεψε τον ελληνικό λαό, ενώ πούλησε τα δάνεια σε ξένα funds» ενώ την ίδια στιγμή αναφερόμενος στον πρωθυπουργό αναρωτήθηκε εάν είναι ορθολογιστής όταν φτάνει στο σημείο να αμφισβητήσει τα συντριπτικά στοιχεία του ΟΟΣΑ που αποκαλύπτουν την δυσμενή οικονομική κατάσταση των Ελλήνων πολιτών σε ότι αφορά την μείωση της αγοραστικής τους δύναμης και την εξαέρωση των εισοδημάτων τους από τους έμμεσους φόρους. «Δεν πάει καλά η οικονομία, αλλά πάνε καλά οι φίλοι σας, οι κολλητοί σας, οι ολιγάρχες πάνε καλά κ Μητσοτάκη και έχουμε χρέος να τελειώνουμε με την πολιτική που κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους».

Τέλος, κάλεσε τους πολίτες «να ακουμπήσουν στην αξιοπιστία της δημοκρατικής παράταξης» λέγοντας ότι έχουμε χρέος στις 21 Μαΐου «να σημάνουμε το άδοξο τέλος των δυο κλειστών συστημάτων εξουσίας που αλλάζουν τα προεκλογικά τους αφηγήματα σαν τα πουκάμισα».

«Δεν τους ενδιαφέρουν οι συνεργασίες» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, «το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να τελειώσουν το ΠΑΣΟΚ, δεν θέλουν τις συνεργασίες αλλά τις ψήφους σας, θέλουνε για να συνεχίσουν τα παιχνίδια τους» και κλείνοντας την ομιλία του κάλεσε τους συγκεντρωμένους να δώσουν το μήνυμα αλλαγής ότι «η δημοκρατική παράταξη επανήλθε και θα είναι ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων».

Ειδήσεις σήμερα:

Εύβοια: γυναίκα απανθρακώθηκε σε τροχαίο (εικόνες)

Εκλογές - Μητσοτάκης για νέα μέτρα: Youth pass, μείωση ΕΝΦΙΑ και αυξήσεις σε δημοσίους υπαλλήλους

“Άξιον Εστί” - Τέμπη: Τρισάγιο στην Μητρόπολη για τα θύματα της τραγωδίας (εικόνες)