Πολιτική

Εκλογές - Ανδρουλάκης: Μητσοτάκης και Τσίπρας αγωνιούν μόνο για τις καρέκλες τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε κατά την προεκλογική του ομιλία στη Νέα Σμύρνη ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ.

Σε φίλους και στελέχη του Κινήματος στη Νέα Σμύρνη μίλησε το πρωί του Σαββάτου ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Αναφορικά με το διακύβευμα των επερχόμενων εθνικών εκλογών, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «προτεραιότητα της δημοκρατικής παράταξης είναι ο λαός ενωμένος να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του σήμερα, όχι με φτηνά δίπολα, ψευτοεκβιασμούς και θεωρίες συνωμοσίας», τονίζοντας την ανάγκη να γίνει «μία ουσιώδης συζήτηση για το που πάει η πατρίδα. Τι πρέπει να κάνουμε για να δημιουργήσουμε μια ανθεκτική οικονομία, ανταγωνιστική σε ευρωπαϊκό επίπεδο; Ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος που θα μειώσει τις ανισότητες και θα δημιουργήσει τις συνθήκες μιας βιώσιμης ανάπτυξης στην οικονομία, δίνοντας ευκαιρίες σε όλα τα ελληνόπουλα; Αυτή τη συζήτηση αποφεύγουν ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας, οι οποίοι έλεγαν ότι δεν έχουμε θέσεις, αλλά αποδεικνύεται ότι οι δικές τους θέσεις είναι μόνο οι καρέκλες για τις οποίες αγωνιούν. Έχουμε, λοιπόν, άλλες προτεραιότητες».

Υπογράμμισε την ανάγκη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η υγεία μας είναι από τις ακριβότερες σε όλη την Ευρώπη, όντας τρίτοι σε δαπάνες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν ένας λαός έχει φτωχοποιηθεί και δημογραφικά καταγράφεται μεγάλη γήρανση, αυξάνονται οι ανάγκες υπηρεσιών υγείας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας που ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ καταρρέει στα χέρια του κ. Μητσοτάκη. Έχουμε χρέος εμείς που το κάναμε, να το αναγεννήσουμε. Γι’ αυτό δεσμευόμαστε στους πολίτες ότι θα πάρουμε, όχι 2-4% από το Ταμείο Ανάκαμψης όπως η Νέα Δημοκρατία, αλλά 8-10% για να κάνουμε ένα ισχυρό δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Να δώσουμε σοβαρά οικονομικά κίνητρα στους υγειονομικούς για να μείνουν στην Ελλάδα και να σταματήσουν οι γιατροί μας να φεύγουν στο εξωτερικό».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε, στη συνέχεια, το ζήτημα της πανεπιστημιακής αστυνομίας, διερωτώμενος «πού είναι σήμερα η καινοτομία που ήθελε να εφαρμόσει ο κ. Μητσοτάκης; Πληρώσαμε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για τα ρουσφέτια του κ. Μητσοτάκη και πανεπιστημιακή αστυνομία δεν υπάρχει πουθενά, γιατί αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Αντί να κάνει το προφανές, στήνει τοξικές αντιπαραθέσεις, για να κάνει αυτό που τη βολεύει και να διορίσει μερικούς περισσότερους».

Παράλληλα, για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ανέφερε πως «δεν μπορεί να κρίνεται η ζωή του νέου σε μια εξέταση, κορώνα – γράμματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον του, για την προοπτική του. Εμείς μιλάμε για εθνικό απολυτήριο. Το εθνικό απολυτήριο υπάρχει σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Σταματάει το σχολείο να γίνεται πάρεργο και να πέφτει το βάρος μόνο στα φροντιστήρια και το σχολείο αποκτά έτσι τον χαρακτήρα που του αξίζει».

«Άκουσα προχθές την κ. Κεραμέως να λέει πως για τη σχολική βία “έχουμε 3.000 ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς”. Δεν μας είπε, όμως, πόσα σχολεία έχουμε. Έχουμε γύρω στα 23.500 σχολεία. Άρα, περισσότερα από 20.000 δεν έχουν την κάλυψη που χρειάζονται. Γι’ αυτό, λοιπόν, ας σταματήσουμε τις κοροϊδίες και τις συζητήσεις άνευ ουσίας και aς μιλήσουμε για την πραγματική δημόσια παιδεία, που θα είναι μοχλός κινητικότητας προς τα πάνω για όλα τα ελληνόπουλα. Αυτό είναι το όραμά μας. Μια πραγματικά δημόσια παιδεία όλων των βαθμίδων», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Στη συνέχεια, ο Νίκος Ανδρουλάκης έθιξε το φλέγον ζήτημα του κόστους στέγασης κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «ασκεί πολιτική για πολίτες-πελάτες και όχι κοινωνική πολιτική με κοινωνικά κριτήρια» και επαναλαμβάνοντας τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για «κατασκευή νέων κατοικιών και κίνητρα ανακατασκευής παλαιότερων κτηρίων, με στόχο μία δεξαμενή 150.000 κατοικιών που θα στεγάσει με χαμηλό ενοίκιο χιλιάδες νέα ζευγάρια. Είναι κρίσιμο για το δημογραφικό μας, για την κοινωνική δικαιοσύνη και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Μιλάμε για ένα άλλο μοντέλο κοινωνικής στέγασης, ακολουθώντας ώριμα παραδείγματα της Αυστρίας, της Γερμανίας και χωρών του νότου».

Ως προς το ιδιωτικό χρέος, ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για την ανάγκη και το καθήκον «να έχουμε λυτρωτικές λύσεις και δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας, με ρυθμίσεις και διαπραγματεύσεις με τα funds, όχι εκβιαστικές, αλλά στο προσκήνιο. Εμείς έχουμε χρέος ως κίνημα πατριωτικό να μην επιτρέψουμε την κερδοσκοπία και τον αφελληνισμό της ελληνικής οικονομίας.

Σχετικά με τις 120 δόσεις προς ΕΦΚΑ και εφορία προτείνουμε μείωση 30% του αρχικού ποσού όταν αυτές τηρούνται. Βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και λέει ότι το έκανε. Ρωτήστε στον περίγυρό σας πόσοι άνθρωποι είχαν δυνατότητα να ενταχθούν στις 120 δόσεις και θα καταλάβετε σε τι βαθμό σας περιφρονεί ο κ. Μητσοτάκης.Έχουμε, παράλληλα, 80.000 οικογένειες σε δεινή κατάσταση από την αλλαγή της ισοτιμίας με το ελβετικό φράγκο, και λέμε ότι δεν μπορεί όλο το ποσό της αύξησης του επιτοκίου να το πληρώσουν οι δανειολήπτες, αλλά τα 2/3 να επιβαρύνουν τα τραπεζικά ιδρύματα για να υπάρχει μία δίκαιη λύση ρύθμισης. Εμείς θέλουμε ρυθμίσεις και όχι ξαφνικό θάνατο της ελληνικής οικονομίας που θα οδηγήσει σε κατάρρευση τη μεσαία τάξη και τους πιο αδύναμους Έλληνες».

«Ποιο είναι, λοιπόν, το ζήτημα; Ποιος είναι πιο ωραίος; Ποιος κάνει το καλύτερο TikTok με τη γυναίκα του και το σκυλάκι του; Ή ποιος δίνει λύσεις για τον ελληνικό λαό στα κοινωνικά αδιέξοδα; Δεν θα μπω στο παιχνίδι της πόλωσης και της φθηνής επικοινωνίας. Έχω χρέος να μιλήσω με ευθύτητα, με ρεαλισμό, με μόνο κίνητρο μία καλύτερη ζωή για όλους τους Έλληνες. Αυτή είναι η αξία της πολιτικής και όχι να κάνουμε επικοινωνία για την επικοινωνία», επεσήμανε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε τη σημασία του πολιτικού ήθους και σημείωσε:

«Δεν ακούω να ρωτάει κανείς δημοσιογράφος τον κ. Μητσοτάκη αν συμφωνεί μαζί μου για το θέμα της αξιοκρατίας. Εμείς λέμε ότι, αν είμαστε κυβέρνηση, σε δύο μήνες, σε ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, θα στελεχωθούν όλοι οι οργανισμοί και όλα τα νοσοκομεία με αύξηση οικονομικών κινήτρων με τους καλύτερους Έλληνες με τα καλύτερα βιογραφικά. Και όχι να έχουμε την τραγωδία των Τεμπών και οι πρωταγωνιστές να είναι κομματικά παιδιά της ΟΝΝΕΔ και του κ. Μητσοτάκη και να μη βάζουμε μυαλό. Εμείς θέλουμε νέα αλλαγή, αξιοκρατία, διαφάνεια και πραγματικά θέλω να απαντήσουν: Δεσμεύονται σε αυτό μετά τις 21 Μαΐου ή θα συνεχίσουν να έχουν το κράτος ως λάφυρο για να στήνουν παιχνίδια εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος;»

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφερόμενος στην τραγωδία των Τεμπών, υπογράμμισε ότι «σταματήσαμε ως δια μαγείας να το συζητάμε, αλλά έχει χαραχτεί στη συλλογική μνήμη και στην ψυχή κάθε Έλληνα πολίτη. Ήταν νόμιμη η μετάταξη του μοιραίου σταθμάρχη, όπως μας ενημέρωνε ο κ. Γεωργιάδης και ο κ. Βορίδης περιφρονώντας τον πόνο των οικογενειών λίγες ώρες μετά το δυστύχημα; Μα η επιτροπή που διόρισε ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, λέει ότι ήταν παράνομη και έχουν χρέος να μας πουν τίνος βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ήταν αυτό το ρουσφέτι; Το κράτος του ρουσφετιού, το κράτος-λάφυρο του εκάστοτε πρωθυπουργού είναι η κακοδαιμονία μας που έχουμε χρέος να σταματήσουμε στις 21 Μαΐου. Γιατί εμείς δεν είμαστε αμετανόητοι. Μάθαμε, αλλάξαμε, ανανεωθήκαμε και υπηρετούμε τον πολίτη, την πατρίδα και το δημόσιο συμφέρον».

Κλείνοντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στα εθνικά ζητήματα, τα οποία «δεν πρέπει να μας διαιρούν, ωστόσο απαιτούνται απαντήσεις. Ρωτώ τον κ. Τσίπρα τι εννοεί λέγοντας Πρέσπες του Αιγαίου; Τόσο επιτυχημένη θεωρεί τη συμφωνία του που είναι το παγκόσμιο μοναδικό παράδειγμα, που αλλιώς λένε τη μία χώρα και αλλιώς το λαό της; Υπάρχει άλλη χώρα που τη λένε Βόρεια Μακεδονία και Μακεδόνες το λαό; Και θέλει να τη μιμηθεί και στο Αιγαίο, όταν απέναντί μας και ο Ερντογάν και ο Κιλιντσντάρογλου καθημερινά προκαλούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και καταπατούν το διεθνές δίκαιο;»

«Ας σταματήσουμε τους θεατρινισμούς και τα μεγάλα λόγια. Γιατί αυτό το κίνημα, που ιδρύθηκε το 1974, οικοδόμησε ό,τι σωστό υπάρχει σε αυτήν την πατρίδα, σε επίπεδο κοινωνικού κράτους, αξιοκρατίας, διαφάνειας, ΑΣΕΠ, Διαύγεια, ΕΣΥ, δημόσια πανεπιστήμια, υποδομές, μετρό, αεροδρόμια.Εμπιστευθείτε μας διότι έχουμε υψηλό δείκτη και αξιοπιστίας και γνώσης για να οικοδομήσουμε την Ελλάδα του πραγματικού 21ου αιώνα και όχι την Ελλάδα του παρακράτους, των υποκλοπών, του ρουσφετιού, της διχόνοιας, της τοξικότητας, των παρακρατικών μηχανισμών στα social media που ισοπεδώνουν προσωπικότητες, ανθρώπινα δικαιώματα και διάκριση εξουσιών», κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Στέψη Καρόλου - Μπάκιγχαμ: Χαιρετισμός από το μπαλκόνι χωρίς τον Χάρι (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσε τον γιό της την ώρα που κοιμόταν

Καβάλα: Μωρό βρέθηκε νεκρό, δίπλα στην μητέρα του που... κοιμόταν!