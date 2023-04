Πολιτική

Οι προτάσεις Ανδρουλάκη για την “αναγέννηση” του ΕΣΥ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Tις 8 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για την αναγέννηση του ΕΣΥ παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συγκέντρωση Υγειονομικών στο Αμφιθέατρο του νοσοκομείου "Γ. Γεννηματάς", ανήμερα της επετείου του θανάτου του.

Tην πρόταση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για την αναγέννηση του ΕΣΥ παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης το απόγευμα σε συγκέντρωση Υγειονομικών στο Αμφιθέατρο του νοσοκομείου "Γ. Γεννηματάς", ανήμερα της επετείου του θανάτου του.

«Πρώτο και βασικό στοιχείο σε μια προγραμματική συμφωνία για τον σχηματισμό Κυβέρνησης μετά τις εκλογές, θα είναι η κατάργηση των διατάξεων νόμου, που υπονομεύουν το ΕΣΥ. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε την οποιαδήποτε κυβερνητική συμφωνία, αν αυτή δεν έχει προτεραιότητα ένα νέο ΕΣΥ. Ένα ΕΣΥ για όλους τους Έλληνες» επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης. Προχώρησε σε επισκόπηση της απαξίωσης του ΕΣΥ τα τελευταία χρόνια και ανέφερε ότι από το 2019 την ανικανότητα και αδιαφορία του ΣΥΡΙΖΑ διαδέχθηκε η συνειδητή ιδεοληπτική υποβάθμιση του ΕΣΥ από τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. «Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι το ΕΣΥ αποτελεί βασική προτεραιότητά του για την επόμενη τετραετία. Πόσο αξιόπιστη είναι αυτή η εξαγγελία; Η αλήθεια είναι αδυσώπητη για την Κυβέρνηση: Λίστες της ντροπής στα χειρουργεία, ταλαιπωρία των ασθενών λόγω της τραγικής υποστελέχωσης του συστήματος», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε ότι «σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης στις πολιτικές υγείας χρειάζονται 15.000 μόνιμες προσλήψεις σε όλες τις ειδικότητες, για να φτάσουμε σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο στελέχωσης, καλύπτοντας και τις συνταξιοδοτήσεις που τρέχουν. Οι προσλήψεις επικουρικού προσωπικού που έγιναν για την πανδημία δεν λύνουν το πρόβλημα, ιδίως όταν οι συμβάσεις τους λήγουν το επόμενο διάστημα. Η αλήθεια είναι άλλη από το κυβερνητικό αφήγημα: Τραγικές ελλείψεις στα Κέντρα Υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία, κυρίως στις νησιωτικές και τουριστικές περιοχές.13 περιφερειακά ιατρεία μόνο με έναν γιατρό και 10 χωρίς νοσηλευτή. Αναρωτιέμαι, δεν ντράπηκαν οι αρμόδιοι, όταν δημοσιεύτηκαν τα στοιχεία της έρευνας για τα περιφερειακά ιατρεία στις Κυκλάδες; Όταν εξαναγκάστηκε σε παραίτηση ο γιατρός Θανάσης Κοντάρης που γύρισε από την Σουηδία για να υπηρετήσει το σύστημα μας;»

«Είναι επιλογή της Νέας Δημοκρατίας η αποδυνάμωση του ΕΣY και η μετατροπή του σε ένα απαξιωμένο, προνοιακό σύστημα. Γιατί όταν μπορούσε να βελτιώσει ριζικά την κατάσταση, αξιοποιώντας τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, δεν το έπραξε. Διαθέτει κάτω από το 5% των συνολικών πόρων, όταν στη γειτονική Ιταλία και σε άλλες χώρες του Νότου, η χρηματοδότηση είναι διπλάσια. Είναι επιλογή της όταν με το άρθρο 10 του Νόμου του 2022 , υπονομεύει ευθέως το ΕΣΥ, μετατρέποντας ένα κοινωνικό αγαθό σε αντικείμενο κερδοσκοπίας ιδιωτικών συμφερόντων» επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής και ανέπτυξε 8 προτάσεις για την αναγέννηση του ΕΣΥ που περιλαμβάνουν:

Αύξηση της χρηματοδότησης του ΕΣΥ, από τον Προϋπολογισμό ώστε να υπερβούμε τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Την διάθεση του 8-10% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για την υγεία και τις κοινωνικές υποδομές. Ισχυρό και ενιαίο σύστημα Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας υπό δημόσια εποπτεία, με καλά στελεχωμένα Κέντρα Υγείας σε κάθε Δήμο και υπηρεσίες οικογενειακής ιατρικής για όλους, που φτάνουν στο σπίτι όταν υπάρχει ανάγκη. Σύγχρονα και λειτουργικά δημόσια Νοσοκομεία, με αξιοκρατικά επιλεγμένες Διοικήσεις, με προκηρύξεις, θητεία, κριτήρια, διαρκή αξιολόγηση. Με ολοήμερη λειτουργία, ιδιαίτερα στον χειρουργικό και επεμβατικό τομέα. Με ένα νέο χάρτη υγείας, για να μην έχουμε 17 Νοσοκομεία στο κέντρο της Αθήνας και κανένα στην πολυπληθή Ανατολική Αττική. Δημιουργία σύγχρονων και καινοτόμων μονάδων περίθαλψης εκτός Νοσοκομείων. Κέντρα χρόνιων παθήσεων, Μονάδες ημερήσιας νοσηλείας, Δημόσια κέντρα αποκατάστασης. Κάλυψη όλων των πραγματικών κενών του ΕΣΥ με μόνιμες προσλήψεις και διαφανείς διαδικασίες. Αύξηση των αμοιβών με αναθεώρηση των μισθολογίων ,ώστε να αμείβεται σωστά η προσπάθεια των υγειονομικών και να προσελκύεται προσωπικό υψηλών προδιαγραφών και προσόντων. Ένταξη όλων των υγειονομικών στα βαρέα -ανθυγιεινά. Και ειδικά για τους νέους γιατρούς, ριζική αναμόρφωση του συστήματος για απόκτηση ειδικότητας και αύξηση των αποδοχών τους. Σε κάθε μεγάλο νησί επαρκώς στελεχωμένο Νοσοκομείο. Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας με πλήρη στελέχωση για τα μικρότερα νησιά και διασύνδεση με το πλησιέστερο Νοσοκομείο. Οικονομικά κίνητρα (όπως πρόσθετες αμοιβές, κάλυψη κόστους στέγασης) για την προσέλκυση επιστημονικού δυναμικού και μοριοδότηση για μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία επιλογής τους μετά από συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Στήριξη και αύξηση των δημοσίων δομών ψυχικής υγείας με ενσωμάτωση τους και στο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδα. Κατάργηση του ποσοστού συμμετοχής στην αγορά συνταγογραφούμενων φαρμάκων ,για τις ευάλωτες ομάδες, τους χαμηλοσυνταξιούχους και τους ανέργους ,που σήμερα πλήττει ιδιαίτερα η ακρίβεια.

Τέλος, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο claw back και το εκρηκτικό πρόβλημα, που αντιμετωπίζει μεγάλος αριθμός εργαστηριακών γιατρών και πρότεινε τα ποιοτικά κριτήρια να χρηματοδοτηθούν από το ταμείο ανάκαμψης και ευρωπαϊκούς πόρους.

Ειδήσεις σήμερα:

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Η ψαλίδα μεταξύ ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ και το προφίλ των αναποφάσιστων

Ο Παναθηναϊκός πέρασε από το Πανθεσσαλικό και πάει για “τελικό” τίτλου με την ΑΕΚ

Ιεράπετρα: εισαγγελική παρέμβαση για δύο παιδιά