Εκλογές - Μητσοτάκης για νέα μέτρα: Youth pass, μείωση ΕΝΦΙΑ και αυξήσεις σε δημοσίους υπαλλήλους

Ποιοι αναμένεται να είναι οι ωφελημένοι από τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα ναυπηγεία της Ελευσίνας.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που μετέχει σε συζήτηση με πολίτες με θέμα την οικονομία στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, ανακοι΄νωσε τρία νέα μέτρα.

Μίλησε ακόμη για έναν χώρο εμβληματικό και συμβολικό, αυτό των Ναυπηγείων της Ελευσίνας επισημαίνοντας πως έχει πια ξεκαθαρίσει το επενδυτικό τοπίο, τα ναυπηγεία λειτουργούν και θα προστεθούν και νέες θέσεις εργασίας.

Οι τρεις εξαγγελίες του πρωθυπουργού που βγήκαν μέσα από τη συζήτηση στα Ναυπηγεία της Ελευσίνας:

1) Θεσμοθετείται το Youth Pass με ενίσχυση 150 ευρώ κατ' έτος για κάθε νέο που ενηλικιώνεται (18 και 19 ετών, περίπου 200.000 δικαιούχοι ετησίως) για πολιτιστικές, τουριστικές δραστηριότητες και μεταφορές. Κόστος 30 εκατ. ευρώ κατ' έτος.

2) Μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 10% για κατοικίες που ασφαλίζονται για το σύνολο του έτους για φυσικές καταστροφές. Κόστος: 40 εκατ. ευρώ.

3) Αναμορφώνεται το μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων (ενιαίο μισθολόγιο και ειδικά μισθολόγια) με έμφαση στους χαμηλόμισθους, όσους έχουν θέσεις ευθύνης, αλλά και στους γονείς με αύξηση της οικογενειακής παροχής για όσους έχουν παιδιά δηλαδή από 50 ευρώ στα 70 ευρώ για όσους έχουν ένα παιδί, από 70 ευρώ για τα δυο παιδια σε 120 ευρώ και από 120 ευρώ στα τρία παιδιά στα 170, με σκοπό την εφαρμογή από 1/1/2024. Κόστος 500 εκατ. ευρώ.

«Εξαρχής στο επίκεντρο της οικονομικής μας πολιτικής ήταν και παραμένουν οι επενδύσεις, ξένες επενδύσεις, εγχώριες, μεγάλες επενδύσεις, μικρές επενδύσεις, διότι μόνο μέσα από τις επενδύσεις μειώνεται η ανεργία και μπορεί τελικά να βελτιωθεί και το επίπεδο των μισθών στη χώρα μας», ανέφερε εισαγωγικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που μετέχει σε συζήτηση με πολίτες με θέμα την οικονομία στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Μίλησε μάλιστα για έναν χώρο εμβληματικό και συμβολικό, αυτό των Ναυπηγείων της Ελευσίνας επισημαίνοντας πως έχει πια ξεκαθαρίσει το επενδυτικό τοπίο, τα ναυπηγεία λειτουργούν και θα προστεθούν και νέες θέσεις εργασίας.

«Μπορούμε να επιτύχουμε μέσα στην επόμενη τετραετία να αυξήσουμε το μέσο επίπεδο των μισθών κατά 25% περίπου, να πάει ο μέσος μισθός στα 1500 ευρώ, ο κατώτατος να προσεγγίσει τα 950 ευρώ», τόνισε ο πρωθυπουργός υπενθυμίζοντας ότι σήμερα η αύξηση του κατώτατου μισθού έχει ξεπεράσει τελικά τις προεκλογικές δεσμεύσεις της πρώτης τετραετίας.

Αναφέρθηκε και στον κλάδο της τεχνολογίας όπου επίσης γίνονται σημαντικές επενδύσεις και υπογράμμισε εισαγωγικά όπως είπε ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν σε ένα περιβάλλον δημοσιονομικής σταθερότητας.

«Μπορέσαμε και δημιουργήσαμε τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο για μία σοβαρή κοινωνική πολιτική διότι τελικά όλες οι πολιτικές για τις οποίες μιλάμε για την επόμενη τετραετία στηρίζονται πάνω στην οικονομία. Αν η οικονομία δεν αναπτύσσεται με 3% εκτιμούμε ετησίως δηλαδή με ρυθμούς πολύ μεγαλύτερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τότε δεν μπορούμε να παράγουμε πλούτο τον οποίο στη συνέχεια είναι δικιά μας η ευθύνη για το πώς θα τον διανείμουμε», υπογράμμισε.

«Να προσεγγίσουμε με πολύ μεγάλη ταχύτητα το μέσο όρο της Ευρώπης παντού», ανέφερε ως πρωταρχικό στόχο, ο πρωθυπουργός. «Το κλειδί για να μπορούμε να πετύχουμε αυτό το στόχο είναι η γρήγορη ανάπτυξη, φυσικά πάντα σε κανόνες δημοσιονομικής σταθερότητας για να μην ξαναζήσουμε ποτέ αυτά τα οποία ζήσαμε την τελευταία δεκαετία».

Σε ερώτηση για τη δυνατότητα απορρόφησης των ανέργων, από εργαζόμενο των Ναυπηγείων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε πως πάντα του έκανε εντύπωση πώς μπορεί να έχουμε το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο και να στέλνουμε τα πλοία μας για βασικές επισκευές σε γειτονικές χώρες και επιχειρήσεις με τόση ιστορία και εργαζόμενους που αγαπούν τη δουλειά του να βρίσκονται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας σε συνθήκες αβεβαιότητας.

«Αυτό που έγινε εδώ είναι τόσο σημαντικό γιατί σηματοδοτεί ότι μπορούμε να μπούμε σε κλάδους από τους οποίους νομίζαμε ότι είχαμε βγει ουσιαστικά εδώ και δεκαετίες και να είμαστε ανταγωνιστικοί», τόνισε.

Υπογράμμισε την ανάγκη σεβασμού όλων των εργασιακών δικαιωμάτων και αναφέρθηκε στην ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Μίλησε για το παράδειγμα ενός κλάδου που καταφέραμε να αναστήσουμε και μπορούμε να είμαστε και πρωταγωνιστές. Επεσήμανε ότι με την ανάπτυξη ολόκληρου του κλάδου των ναυπηγείων αλλά και τον υποστηρικτικό κλάδο της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας μπορούμε να έχουμε δεκάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Έκπτωση ΕΝΦΙΑ 10% σε όσους ασφαλίζουν τα σπίτια τους έναντι φυσικών καταστροφών

Η δεύτερη ερώτηση ήρθε από εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα που έχει αξιοποιήσει τα προγράμματα της ΔΥΠΑ και αφορούσε τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του επιπέδου των μισθών.

«Η ανεργία είναι η μεγαλύτερη μορφή κοινωνικής αδικίας», τόνισε ο πρωθυπουργός και επεσήμανε ότι δεν υπάρχει πιο αποτελεσματική κοινωνική πολιτική από το να βοηθήσουμε έναν άνεργο να βρει δουλειά. Κι αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο η ΔΥΠΑ μπορεί να βοηθήσει μέσα από μια σειρά από προγράμματα επιδοτούμενης εργασίας.

Αναφέρθηκε στο πρόγραμμα για το «Πρώτο Ένσημο» και τόνισε πως η ουσία της πολιτικής του είναι η βελτίωση του επιπέδου των μισθών, τονίζοντας ότι πρέπει μια κυβέρνηση να επεμβαίνει και στην αύξηση των μισθών αλλά και του διαθέσιμου εισοδήματος μέσω της μείωσης των φόρων.

«Σήμερα είμαστε σε θέση να εξαγγείλουμε μία ακόμη παρέμβαση η οποία σχετίζεται με τον ΕΝΦΙΑ και συνδέεται με τις πολιτικές μας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών», είπε ο πρωθυπουργός. «Οποιοδήποτε σπίτι ασφαλίζεται έναντι φυσικών καταστροφών θα μπορεί να έχει επιπλέον έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ, 10%», εξήγησε επισημαίνοντας ότι έτσι θα ενθαρρύνονται οι πολίτες να ασφαλίζουν τα σπίτια τους έναντι των καταστροφών με ένα σημαντικό κίνητρο.

Θεσμοθετείται το Youth Pass με ενίσχυση 150 ευρώ κατ' έτος για κάθε νέο που ενηλικιώνεται

Η επόμενη ερώτηση ήταν από εργαζόμενο στον Τουριστικό Κλάδο και αφορούσε τις πρωτοβουλίες για τον τουριστικό κλάδο και πώς θα βοηθηθούν οι επιχειρήσεις του χώρου.

Ο πρωθυπουργός απάντησε πως φέτος αναμένεται χρονιά ρεκόρ στον Τουρισμό και μίλησε για την ανάγκη επενδύσεων στον τομέα και καλύτερη ποιότητα παροχής υπηρεσιών.

«Θέλουμε να μπορούμε να δώσουμε στις επιχειρήσεις πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό είτε με καλύτερους όρους είτε για επιχειρήσεις που δεν έχουν πρόσβαση σε τράπεζες να ανοίξουμε την πόρτα του τραπεζικού δανεισμού μέσα από καινοτόμα εργαλεία», είπε ο πρωθυπουργός και αναφέρθηκε στην Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε στο Freedom Pass και ανακοίνωσε ότι θεσμοθετείται το Youth Pass με ενίσχυση 150 ευρώ κατ' έτος για κάθε νέο που ενηλικιώνεται (18 και 19 ετών, περίπου 200.000 δικαιούχοι ετησίως) για πολιτιστικές, τουριστικές δραστηριότητες και μεταφορές. Κόστος 30 εκατ. ευρώ κατ 'έτος.

Είπε επίσης ότι δύο απαραίτητες προδιαγραφές που πρέπει να έχουν όλες οι επενδύσεις για τον Τουρισμό για να μπορέσουν να διεκδικήσουν και ευρωπαϊκούς πόρους είναι να είναι ψηφιακές και να είναι και πράσινες.

Αύξηση στα επιδόματα τέκνων στον δημόσιο τομέα

Στη συνέχεια έγινε αναφορά στο πρόγραμμα «Σπίτι μου» από ζευγάρι νέων ανθρώπων, που είναι ωφελούμενοι του προγράμματος και οι οποίοι ρώτησαν για περαιτέρω πρωτοβουλίες που σχεδιάζονται.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως πρόκειται για ένα κρίσιμο ζήτημα που χτυπά στον πυρήνα του πώς αντιλαμβανόμαστε τη στήριξη του κράτους για νέα ζευγάρια που θέλουν να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα και να κάνουν οικογένεια.

Υπογράμμισε ότι είναι πολύ καλοσχεδιασμένο πρόγραμμα και στάθηκε λίγο περισσότερο στην αξία του.

Εξήγησε όμως ότι αυτή δεν είναι η μόνη πολιτική για να στηριχθούν τα νέα ζευγάρια και αναφέρθηκε και σε άλλες πολιτικές που έχουν ήδη υλοποιηθεί και μέτρα που ελήφθησαν από την κυβέρνηση κατά την πρώτη τετραετία διακυβέρνησης, καθώς και σειρά προγραμμάτων που ήδη τρέχουν και συνθέτουν ένα πλαίσιο πολιτικών στήριξης των νέων οικογενειών.

Στο σημείο αυτό εξήγγειλε ότι στον δημόσιο τομέα θα γίνει μία παρέμβαση και στα επιδόματα τέκνων έτσι ώστε το επίδομα τέκνου σήμερα για ένα παιδί να πάει στα 70 από τα 50 ευρώ. Επίσης από 70 ευρώ για τα δυο παιδιά σε 120 ευρώ και από 120 ευρώ στα τρία παιδιά στα 170, με σκοπό την εφαρμογή από 1/1/2024.

Περισσότερα φορολογικά κίνητρα στους πρώτους επενδυτές σε start up επιχειρήσεις

Ακολούθησε ερώτηση από επιχειρηματία που δραστηριοποιείται με νέα καινοτόμα start up επιχείρηση στο χώρο της τεχνολογίας.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι χαίρεται ιδιαιτέρως κάθε φορά που μιλά για το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων και μίλησε για τις θεσμικές παρεμβάσεις που έγιναν προκειμένου να εξασφαλιστούν περισσότερα επιχειρηματικά κεφάλαια, να δοθούν περισσότερα φορολογικά κίνητρα σε αυτούς που θα είναι οι πρώτοι επενδυτές σε μια τέτοια επιχείρηση, για την απλοποίηση των δυνατοτήτων να δίνουν οι επιχειρήσεις δικαιώματα μετοχών στους εργαζόμενους αλλά και τη δημιουργία ενός πλαισίου ώστε μέσα από χρηματοδότηση και τεχνολογία να στηριχθεί αυτό που έχει αρχίσει και γίνεται στη χώρα μας.

Θα συνεχιστεί η στήριξη στους χαμηλοσυνταξιούχους - Θα αυξηθούν τα επιδόματα θέσης στο δημόσιο

Ακολούθησε ερώτηση από μια συνταξιούχο δικαστική υπάλληλο. «Είμαι πολύ περήφανος γιατί καταφέραμε και βάλαμε τάξη στον εξαιρετικά προβληματικό ΕΦΚΑ», είπε ο πρωθυπουργός επισημαίνοντας πως έγινε το αυτονόητο.

Υπογράμμισε ότι μένει να λυθούν κάποια ζητήματα με τις επικουρικές συντάξεις κι ένα από τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι το πρόβλημα της μερικής ασφάλισης.

Αναφέρθηκε στον «ατομικό κουμπαρά» και ως προς το τι μπορούν να περιμένουν οι συνταξιούχοι στο εξής ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα συνεχιστεί η στήριξη ειδικά στους χαμηλοσυνταξιούχους που έχουν προσωπική διαφορά, με έκτακτη βοήθεια κάθε χρόνο έως ότου η προσωπική διαφορά μέσω των αυξήσεων των συντάξεων σβήσει οριστικά.

Είπε επίσης ότι όσο καλύτερα πηγαίνει η οικονομία τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η αύξηση των συντάξεων η οποία βεβαίως συνυπολογίζει και τον πληθωρισμό. Ακόμη μίλησε για πρωτοβουλίες που θα κάνουν πιο ελκυστική τη συμμετοχή των συνταξιούχων στην αγορά εργασίας είτε με πλήρη είτε με μερική απασχόληση.

Σε ερώτηση για τα εισοδήματα των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι υπήρξε μία ανακούφιση μέσω της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης αλλά είναι ανάγκη να γίνει κάτι περισσότερο.

«Έχουμε προϋπολογίσει 500 εκατ σε πρώτη φάση για το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων», είπε ο πρωθυπουργός, αναφέρθηκε στην παρέμβαση που εξήγγειλε για τα οικογενειακά επιδόματα και υπογράμμισε την ανάγκη παρέμβασης και σε άλλα πεδία, όπως τα επιδόματα θέσης που θα αυξηθούν. Επίσης μίλησε για διεύρυνση των πριμ παραγωγικότητας. «Ήδη αρχίσαμε και πειραματιζόμαστε με τέτοια εργαλεία. Το κάναμε στον ΕΦΚΑ», είπε και αναφέρθηκε και στα ειδικά μισθολόγια που πρέπει να αντιμετωπιστούν με μία διαφορετική ματιά.

Σημαντικές παρεμβάσεις για τα άτομα με αναπηρία, ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα, κίνητρα για την επιστροφή των εργαζόμενων από το εξωτερικό

Ο πρωθυπουργός κλήθηκε να απαντήσει και για το «πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού» για άτομα με αναπηρία.

Υπογράμμισε ότι εξαιτίας της εμπειρίας που είχε με τη μητέρα του ήταν πάντοτε ένα προσωπικό στοίχημα να γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις ώστε τα άτομα με αναπηρία να μην αισθάνονται πολίτες δεύτερης και τρίτης κατηγορίας και στάθηκε ιδιαιτέρως στη σημασία της προσβασιμότητας.

Απάντησε επίσης για ζητήματα που αφορούν την επόμενη φάση ανασυγκρότησης του πρωτογενούς τομέα και για τα κίνητρα που δίνονται για την επιστροφή στη χώρα μας ανθρώπων που σήμερα εργάζονται στο εξωτερικό.





