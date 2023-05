Κοινωνία

Ένοικος ακινητοποίησε διαρρήκτη που μπήκε στην πολυκατοικία (βίντεο)

Καθηλώνει η περιγραφή του ενοίκου για τις κινήσεις του και το πώς κατάφερε αρχικά να τρέψει σε φυγή και εν συνεχεία να ακινητοποιήσει τον άνδρα με το “πλούσιο παρελθόν”.

Για την πολύπαθη περιοχή όπου βρίσκεται το σπίτι του στην Νέα Φιλαδέλφεια και τις δράσεις πάσης φύσεως διαρρηκτών και κακοποιών σε αυτήν, μίλησε ο Δημοσθένης Καλογήρου, λίγες ώρες μετά το τελευταίο περιστατικό και το κατόρθωμα του να αποτρέψει επίδοξο διαρρήκτη που είχε μπει στην πολυκατοικία, όπου μένει με την οικογένεια του.

Όπως περιέγραψε ο εργαζόμενος στις αστικές συγκοινωνίες και πρώην αλεξιπτωτιστής, καθόταν στον καναπέ του σπιτιού του, όταν αντιλήφθηκε θόρυβο στην σκάλα της πολυκατοικίας, όπου ο υποψήφιος διαρρήκτης μπήκε σπάζοντας με το πόδι του το τζάμι.

Όπως περιέγραψε, έσβησε τα φώτα του σπιτιού του για να μην γίνεται αντιληπτή κάθε κίνηση του και παράλληλα ειδοποίησε τους αστυνομικούς, οι οποίο έφθασαν μέσα σε τρία λεπτά.

Εν τω μεταξύ, έκανε αισθητή την παρουσία του και έτσι τράπηκε σε φυγή ο επίδοξος διαρρήκτης, μετά την έξοδο του οποίου από την πολυκατοικία εκείνος τον ακολούθησε και τον υπέδειξε στους αστυνομικούς, αφού τον ακινητοποίησε, ως τον άνδρα που είχε μπει στην πολυκατοικία για να διαρρήξει διαμέρισμα ή διαμερίσματα.

Όπως προέκυψε, ο άνδρας είναι «παλιός γνώριμος» της Αστυνομίας.

Μιλώντας για κακοποιούς που λυμαίνονται από χρόνια την περιοχή του σπιτιού του, ο κ. Καλογήρου περιέγραψε και περιστατικό στο οποίο είχε βρει κλέφτη να κοιμάται στο αυτοκίνητο του, όταν εκείνος πήγε να το πάρει για να πάει στην δουλειά του.





