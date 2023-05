Πολιτική

Εκλογές: Χατζηβασιλείου, Γιαννούλης, Φωτόπουλος για το “δίλλημα της κάλπης” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπαν οι τρεις υποψήφιοι βουλευτές για τα καυτά μέτωπα της επόμενης Κυβέρνησης και τα σενάρια για τις μετεκλογικές συνεργασίες.

Τα ζητήματα της καθημερινότητας και τα προβλήματα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που απαιτούν λύσεις, αλλά και τα ενδεχόμενα και τα σενάρια για μετεκλογικές συνεργασίες για το σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού κυριαρχούν στις κοινωνικές συζητήσεις και στις προεκλογικές περιοδείες και επαφές των υποψηφίων ανά την Ελλάδα, ενώ μειώνεται διαρκώς η άμμος στην κλεψύδρα μέχρι τις εκλογές της 21ης Μαΐου.

Με ένταση ξιφουλκούν και διασταυρώνουν τις απόψεις τους και οι καλεσμένοι στον τηλεοπτικό «αέρα» του ΑΝΤ1, στις ενημερωτικές εκλογές και στα δελτία ειδήσεων του σταθμού, όπου τίθενται επί τάπητος τα διλήμματα των εκλογών και το διακύβευμα για την “επόμενη ημέρα”.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, το πρωί της Τετάρτης και λίγες ώρες πριν από το debate των πολιτικών αρχηγών, διασταύρωσαν τα ξίφη τους, για τα σενάρια των μετεκλογικών συνεργασιών και για την καθημερινότητα των πολιτών, οι:

Τάσος Χατζηβασιλείου , υποψήφιος βουλευτής Σερρών με την Νέα Δημοκρατία

, υποψήφιος βουλευτής Σερρών με την Νέα Δημοκρατία Χρήστος Γιαννούλης , υποψήφιος βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με τον ΣΥΡΙΖΑ

, υποψήφιος βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με τον ΣΥΡΙΖΑ Στέλιος Φωτόπουλος, υποψήφιος βουλευτής Ανατολικής Αττικής με την Ελληνική Λύση

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:





Ειδήσεις σήμερα:

Θάνατος βρέφους στην Άρτα: Σε σοκ οι γονείς του - Συγγενείς απειλούν να λιντσάρουν τον πατέρα

Ημιμαραθώνιος Κρήτης: O Κυριάκος, ο Αλέξης και το... νέο σποτ (βίντεο)

Μανώλης Καντάρης: Συγκλονίζει η κόρη του άνδρα που δολοφονήθηκε σαν σήμερα για μια κάμερα