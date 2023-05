Οικονομία

Κωνσταντίνος Παπανικόλας: ο καρκίνος, το “αλεσμένο κρέας” και η κόντρα για την περιουσία (βίντεο)

Τι υποστηρίζει ο επί σειρά ετών δικηγόρος του και ο στενός φίλος του καναλάρχη, για τις συνθήκες θανάτου του. Τι απαντά ο συνήγορος των αδελφών του για την κληρονομία που άφησε.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το «Πρωινό», μίλησε την Τετάρτη ο Στέλιος Σούρλας, δικηγόρος για πολλά χρόνια του Κωνσταντίνου Παπανικόλα, ο οποίος έφυγε από την ζωή πριν λίγες ημέρες, πυροδοτώντας μια σειρά εξελίξεων και αντιμαχιών μεταξύ του φιλικού και του συγγενικού περιβάλλοντος του.

Ο γνωστός και από τηλεοπτικές εκπομπές του υπέρ της οικολογίας, Κωνσταντίνος Παπανικολάου, νοσούσε σοβαρά από καρκίνο και υποβαλλόταν και σε αντιπηκτική θεραπεία, στο σπίτι του στον Ωρωπό. Από εκεί μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής με ασθενοφόρο και μετά από λίγες ώρες άφησε την τελευταία του πνοή.

«Δεν ξέρουμε που μεταφέρθηκε ούτε υπήρχε κάποιος έκτακτος λόγος υγείας στη 1 της Παρασκευής που μεταφέρθηκε. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο για να μην μεταφερθεί με αυτοκίνητο», είπε ο κ. Σούρλας, προσθέτοντας ότι «Ο αδελφός του είπε ότι πέθανε στο σπίτι, άλλη εκδοχή είναι ότι πέθανε σε νοσοκομείο και τρίτη είναι ότι πέθανε σε ιδιωτική κλινική. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει πιστοποιητικό θανάτου. Θέλουμε να καταλάβουμε από τι πέθανε».

Ο δικηγόρος του μακαρίτη και νυν συνήγορος του στενού φίλου του, Σπύρου Λαμπίρη, ανέφερε ότι «υπήρχε απόφαση προσωρινής διαταγής για την ύπαρξη νομικού παραστάτη» και είχε οριστεί ως τέτοιος ένας αδελφός του.

Ωστόσο, όπως λέει, όταν αποφασίστηκε η μεταφορά του από το σπίτι του στον Ωρωπό, ο Κωνσταντίνος Παπανικόλας εξέφρασε «επίμονα άρνηση να μεταφερθεί από οποιονδήποτε» και τόνιζε ότι «όταν έλεγε πως “ο μόνος στον οποίο έχω εμπιστοσύνη είναι ο φίλος μου ο κ. Σπύρος Λαμπίρης”, τότε υπάρχει μια ευθύνη».

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο Σπύρος Λαμπίρης επεσήμανε ότι «είχε γνωμάτευση από γιατρό να μην τον μετακινεί κανείς, επειδή είχε καρκίνο στον προστάτη και τα κόκκαλα του ήταν ευαίσθητα».

Ο Στέλιος Σούρλας συμπλήρωσε ότι «Υπήρχε δικαστική διαμάχη με άλλο πρόσωπο. Είχε 40 χρόνια να φάει κρέας, επειδή είχε μια διαφορετική αντίληψη για τον τρόπο ζωής και διατροφής του. Του έδωσαν τελευταία “αλεσμένο κρέας”, ώστε να μην το καταλάβει και “δηλητηρίασαν” τον οργανισμό του. Μετά από αυτό το περιστατικό, κλονίστηκε πάρα πολύ η υγεία του».

Επεσήμανε ακόμη ότι «Πριν δύο μήνες υπέβαλε ο Κωνσταντίνος Παπανικόλας υπέβαλε μήνυση για απόπειρα κακουργηματικής απάτης, γιατί κάποιος προσπάθησε να του αποσπάσει χρήματα», χωρίς όμως να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Σε ότι αφορά όσα ακούγονται για μεγάλη περιουσία του εκπλιπόντος, ο επί σειρά ετών δικηγόρος του είπε ότι ο Κωνσταντίνος Παπανικόλας «είχε στο όνομα του την άδεια λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού «Κόντρα» και το 25% του σταθμού, καθώς και ακίνητη περιουσία. Δεν έχει παιδιά ούτε ξέρω να υπάρχει διαθήκη, οπότε οι κληρονόμοι είναι οι άμεσοι συγγενείς του»

«Δεν είχε άνοια. Η βούληση το ήταν ξεκάθαρη και μπορούσες να συζητήσεις άμεσα μαζί του», υποστήριξε ο δικηγόρος.





Αμέσως μετά, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο Δημήτρης Χρυσάφης, δικηγόρος των αδελφών του Κωνσταντίνου Παπανικόλα, ο οποίος έδωσε διαφορετική διάσταση για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το τελευταίο διάστημα της ζωής του, ο εκλιπών.

«Ήταν υποσιτισμένος και διαβίωνε σε άσχημες συνθήκες στον Ωρωπό. Ο αδελφός ως δικαστικός παραστάτης ορίστηκε από τον Εισαγγελέα, αφού είδε και τον ίδιο τον Παπανικόλα, πάνω σε αμαξίδιο και αξιολόγησε την καατάσταση», είπε ο κ. Χρυσάφης.

Απαντώντας στις αιτιάσεις του κ. Σούρλα, είπε ότι την Παρασκευή ο Κωνσταντίνος Παπανικόλας «μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στα βόρεια προάστια. Εκεί πέθανε. Ήταν τέτοια η κατάσταση του που θα μπορούσε να έχει πεθάνει 1 ημέρα πριν, 2 ημέρες πριν ή 1 ημέρα μετά».

Είπε ακόμη ότι «αυτά τα περί αμύθητης περιουσίας είναι αστειότητες. Ήταν ιδεολόγος οικολόγος και είχε σπαταλήσει όλα τα λεφτά του εκεί και η ακίνητη περιουσία του ήταν “επιβαρυμένη” με υποθήκες και δάνεια και τα χρέη του ήταν μεγαλύτερα από την αξία της περιουσίας του».

Αποκάλυψε δε ότι «εγώ ήδη έχω δώσει εντολή για να προβούν τα αδέλφια του σε αποποίηση της περιουσίας».





Ανταπαντώντας, ο Στέλιος Σούρλας είπε ότι «με μια έρευνα στο Κηματολόγιο μπορεί κάποιος να διαπιστώσει πάνω από 50 εγγραφές. Δεν μπορεί να λέμε ότι είναι αστειότητες το 100% της άδειας ενός τηλεοπτικού σταθμού και το 25% του σταθμού».

