Πολιτική

Εκλογές: Κώτσηρας, Δούση και Σμέρος στον “δρόμο προς την κάλπη” (βίντεο)

Οι τρεις υποψήφιοι σε Δυτική και Ανατολική εκλογική περιφέρεια της Αττικής «διασταυρώνουν» τα ξίφη τους στο δελτίο του ΑΝΤ1.

Τα ζητήματα της καθημερινότητας και τα προβλήματα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που απαιτούν λύσεις, αλλά και τα ενδεχόμενα και τα σενάρια για μετεκλογικές συνεργασίες για το σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού κυριαρχούν στις κοινωνικές συζητήσεις και στις προεκλογικές περιοδείες και επαφές των υποψηφίων ανά την Ελλάδα, ενώ μειώνεται διαρκώς η άμμος στην κλεψύδρα μέχρι τις εκλογές της 21ης Μαΐου.

Με ένταση ξιφουλκούν και διασταυρώνουν τις απόψεις τους και οι καλεσμένοι στον τηλεοπτικό «αέρα» του ΑΝΤ1, στις ενημερωτικές εκλογές και στα δελτία ειδήσεων του σταθμού, όπου τίθενται επί τάπητος τα διλήμματα των εκλογών και το διακύβευμα για την “επόμενη ημέρα”.

Στο μεσημβρινό δελτιο ειδήσεων του ΑΝΤ1, την Τετάρτη, λίγες ώρες πριν από το debate των πολιτικών αρχηγών, διασταύρωσαν τα ξίφη τους, οι:

Γιώργο Κώτσηρας, υποψήφιος με την Νέα Δημοκρατία στην Δυτική Αττική,

Μάγκυ Δούση , υποψήφια με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική

, υποψήφια με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική Γιάννη Σμέρο, υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ στην Ανατολική Αττική.