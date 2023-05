Υγεία - Περιβάλλον

Γαλάζια σημαία 2023: Η λίστα με τις βραβευμένες παραλίες στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελλάδα κατέκτησε την δεύτερη θέση ανάμεσα σε 52 χώρες. Ποιος νομός πήρε την πρωτιά στην χώρα. Ποιες παραλίες βραβεύτηκαν στην Αττική.

Aνακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Εθνικό Χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος "Γαλάζια Σημαία" στη χώρα μας, οι βραβεύσεις ακτών, μαρινών και τουριστικών σκαφών. Φέτος το διεθνές βραβείο ποιότητας "ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ" κέρδισαν 617 Ελληνικές ακτές, 18 μαρίνες και 6 τουριστικά σκάφη.

Με 617 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει και πάλι την 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 52 χώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι, για πρώτη φορά οι βραβεύσεις ξεπερνούν τις 600 και ότι στο σύνολο των 52 χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, η Ελλάδα κατέχει το 15% των βραβευμένων ακτών. Πρώτος στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο νομός Χαλκιδικής, με 94 σημαίες. Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε 4.212 ακτές, 710 μαρίνες και 120 τουριστικά σκάφη σε όλο τον κόσμο.

Η ετήσια αναγγελία των βραβευμένων με τη Γαλάζια Σημαία ακτών, μαρινών και τουριστικών σκαφών της χώρας μας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στην Γεωργιούπολη Αποκορώνου Χανίων, στην ακτή του ξενοδοχείου Pilot Beach Resort, σε δύο φάσεις. Το πρωί πραγματοποιήθηκε εκδήλωση εκπαιδευτικού χαρακτήρα στην βραβευμένη παραλία, με τη συμμετοχή περισσότερων από εκατό παιδιών και εκπαιδευτικών από σχολεία της περιοχής. Τα παιδιά συμμετείχαν σε διαδραστικά εργαστήρια και παρακολούθησαν ναυαγοσωστική επίδειξη από την Ναυαγοσωστική Σχολή Θεοδωρακάτος και Σία ΕΕ.

Το μεσημέρι ακολούθησε η δεύτερη φάση της εκδήλωσης, στον ίδιο χώρο και περιλάμβανε την ανακοίνωση των βραβευμένων ακτών, μαρινών και τουριστικών σκαφών, παρουσία πολλών εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων του Τουρισμού. Την εκδήλωση άνοιξαν ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης και αντιπρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Foundation for Environmental Education - FEE) κος Νίκος Πέτρου, ο δήμαρχος Αποκορώνου, κος Χαράλαμπος Κουκιανάκης και ο γενικός διευθυντής του ξενοδοχείου Pilot Beach Resort, κος Γιώργος Παπαδόπουλος.

Η λίστα με τις παραλίες με Γαλάζια Σημαία στην Ελλάδα:

Ειδήσεις σήμερα:

Σέρρες: Σώθηκε από τροχαίο με το ΙΧ του και τον σκότωσε διερχόμενο όχημα

Παναγία “Άξιον Εστί”: παράταση στο προσκύνημα της εικόνας

Γιορτή της Μητέρας - Μητσοτάκης: Η οικογενειακή φωτογραφία από το παρελθόν