Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Τόνγκα (βίντεο)

Ισχυρή σεισμική δόνηση συγκλόνισε το νησί του Ειρηνικού.

Μια πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 7,4 βαθμών, έπληξε σήμερα την Τόνγκα, στον Ειρηνικό, ανακοίνωσε το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο USGS.

Ο σεισμός προερχόταν από εστιακό βάθος 212 χιλιομέτρων και το επίκεντρό του εντοπίστηκε σε απόσταση 73 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της κοινότητας Χιχίφο.

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι των ΗΠΑ ανέφερε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι λόγω του σεισμού αυτού.

