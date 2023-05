Υγεία - Περιβάλλον

ΕΕΣ: Εκδήλωση για την Διεθνή Ημέρα Νοσηλευτή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά τη Διεθνή Ημέρα Νοσηλευτή διοργανώνοντας τιμητική εκδήλωση.





Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ), τιμά τη Διεθνή Ημέρα Νοσηλευτή, διοργανώνοντας εκδήλωση, σε ανάμνηση της ημερομηνίας γέννησης της Florence Nightingale, η οποία υπήρξε πρωτοπόρος της σύγχρονης νοσηλευτικής και θεμελίωσε το επάγγελμα των σημερινών νοσηλευτών. Η εκδήλωση του Ε.Ε.Σ θα πραγματοποιηθεί στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023, ώρα 12:00 και η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.



Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα αναγνωσθεί το μήνυμα “Οι Νοσηλευτές μας, το Μέλλον μας”, όπως έχει οριστεί από το Εθνικό Συμβούλιο Νοσηλευτών (ICN) και θα παρουσιαστεί η Υγειονομική Ανταπόκριση των Νοσηλευτών του Τομέα Υγείας ΕΕΣ στις πρόσφατες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία.

Στην εκδήλωση του Ε.Ε.Σ. αναμένεται να παρευρεθούν εκπρόσωποι των πολιτικών και πολιτειακών αρχών της χώρας.

Την εκδήλωση θα τιμήσει ο βραβευμένος συνθέτης-σολίστ πιάνου, Διονύσης Καλογερόπουλος.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - Debate: Τα σχόλια και οι “γκρίνιες” των πολιτικών αρχηγών

ΣΔΟΕ - Ποτά “μπόμπες”: Χιλιάδες μπουκάλια εντοπίστηκαν σε Καλλιθέα και Ασπρόπυργο (εικόνες)

Φινλανδία: Παιδιά τραυματίστηκαν σε κατάρρευση πεζογέφυρας (εικόνες)