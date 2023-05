Κοινωνία

Θάνατος βρέφους στην Άρτα: Η συνάντηση πατέρα και μητέρας μετά την τραγωδία

Η συνάντηση έγινε μετά από αίτημα της μητέρας. Η πρώτη τους αντίδραση και η πρώτη κίνηση που έκαναν μόλις συναντήθηκαν.

Η πρώτη συνάντηση της 37χρονης μητέρας με τον 37χρονο πατέρα, δυο μέρες μετά την αδιανόητη τραγωδία στην Άρτα όπου το 5,5 μηνών βρέφος έχασε τη ζωή του όταν ξεχάστηκε μέσα στο αυτοκίνητο από τον πατέρα του, έγινε το πρωί της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα ζήτησε χθες το απόγευμα να συναντηθεί με τον σύζυγο της και η Αστυνομία έδωσε την ειδική άδεια καθώς ο πατέρας νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η συνάντηση κράτησε περίπου 15 λεπτά και πραγματοποιήθηκε μέσα σε κλίμα συγκίνησης με τους δυο συζύγους να αγκαλιάζονται και να ξεσπούν σε κλάματα.

