Καναδάς: Νεκρός αστυνομικός από πυροβολισμούς (βίντεο)

Ένοπλος άνοιξε πυρ και σκότωσε έναν αστυνομικό και τραυμάτισε δύο ακόμη.

Ένοπλος πυροβόλησε τρεις αστυνομικούς, οι οποίοι είχαν αναπτυχθεί έπειτα από αναφορά για περιστατικό με πυροβολισμούς σε σπίτι σε αγροτική περιοχή του Οντάριο, σκοτώνοντας έναν από τους αστυνομικούς και τραυματίζοντας δύο ακόμη.

Περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα, τοπική ώρα (09:00 ώρα Ελλάδας), ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον των αστυνομικών καθώς αυτοί έφτασαν στο σπίτι στο Μπουρζέ, περίπου 50 χιλιόμετρα ανατολικά της Οτάβα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η επαρχιακή αστυνομία του Οντάριο.

Και οι τρεις αστυνομικοί μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Οτάβα, όπου ο ένας πέθανε, τόνισε η αστυνομία, συμπληρώνοντας πως οι άλλοι δύο αναρρώνουν.

Ένας ύποπτος έχει τεθεί υπό κράτηση.

