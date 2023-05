Κόσμος

Τραμπ - σεξουαλική κακοποίηση: Έφεση κατά της απόφασης για αποζημίωση της Τζιν Κάρολ

Το ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Μανχάταν επιδίκασε την περασμένη Πέμπτη αποζημίωση 5 εκατομμυρίων δοαλαρίων στην αρθρογράφο Ελίζαμπεθ Τζιν Κάρολ.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε έφεση χθες Πέμπτη κατά της ετυμηγορίας ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μανχάταν που του καταλόγισε σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμιση της αρθογράφου Ελίζαμπεθ Τζιν Κάρολ πριν από σχεδόν τρεις δεκαετίες, επιδικάζοντας αποζημίωση 5 εκατομμυρίων δολαρίων στην ενάγουσα.

Η 79χρονη Κάρολ άσκησε μήνυση και αγωγή στον Τραμπ το 2022 κατηγορώντας τον ότι τη βίασε στα αποδυτήρια του πολυκαταστήματος Bergdorf Goodman στα μέσα της δεκαετίας του 1990, και ακολούθως τη δυσφήμισε υποστηρίζοντας ότι επινόησε την ιστορία για να πουλήσει τα απομνημονεύματά της.

Οι ένορκοι (έξι άνδρες και τρεις γυναίκες) καταλόγισαν στον Ντόναλντ Τραμπ δυσφήμιση και σεξουαλική κακοποίηση – όχι βιασμό.

Μέχρι την εκδίκαση της έφεσης, ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας δεν είναι υποχρεωμένος να καταβάλει την αποζημίωση που επιδικάστηκε στην 79χρονη Κάρολ.

