Eurovision - “Το Πρωινό”: Πασχάλης, Γκολεμά, Σαρμπέλ και Μαρίνα Βερνίκου μιλούν για τον Victor Vernicos (βίντεο)

Επικρίσεις από τους περισσότερους για την επιλογή της ΕΡΤ για τον φετινό διαγωνισμό, μετά τον αποκλεισμό μας από τον τελικό. Τι είπε για τον ανήλικο ανιψιό της, που εκπροσώπησε την Ελλάδα, η Μαρίνα Βερνίκου.

Μαζί με τα επικριτικά σχόλια του Γιώργου Λιάγκα για την επιλογή της ΕΡΤ σε ότι αφορά την εκπροσώπηση της Ελλάδας από τον Victor Vernicos στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, μετά από τον αποκλεισμό του στον μικρό τελικό και την απουσία της Ελλάδας από τον τελικό, συντάχθηκαν οι περισσότεροι καλεσμένοι της εκπομπής την Παρασκευή.

Ο παρουσιαστής της εκπομπή «Το Πρωινό» χαρακτήρισε λανθασμένη την επιλογή ενός ανήλικου αγοριού, που δεν στηρίχθηκε ιδιαίτερα μετά την επιλογή του, για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα, αλλά σχολίασε και τον τρόπο επιλογής του τραγουδιού ως τελική ελληνική επιλογή, μέσω ενός μεικτού συστήματος επιτροπής και κοινού, που όμως αποτελούσαν εργαζόμενοι στην ΕΡΤ.

Ο Πασχάλης, ο οποίος έχει πάρει την 5η θέση όταν συμμετείχε στον διαγωνισμό με το «Μάθημα Σολφέζ», είπε στην εκπομπή, μεταξύ άλλων ότι «οι υπεύθυνοι της ΕΡΤ δεν επιλέγουν ανθρώπους που έχουν πατήσει το πόδι του στο σανίδι. 16 χρόνων είναι, γιατί να πάει στην Eurovision, να πάει σε έναν διαγωνισμό για ταλέντα και μετά από 10 χρόνια καριέρας και εμπειρίας να πάει στην Eurovision».

«Ένας νέος δεν μπορεί να πάει στην Eurovision, ας πάει σε διαγωνισμό για νέα ταλέντα. Την Eurovision την βλέπουν 300 εκατομμύρια μάτια, συμμετέχουν γιατί ψηφίζουν κιόλας, γίνεται μεγάλος εμπορικός τζίρος, κουτσομπολιό δύο μήνες πριν και έναν μήνα μετά, δοκιμάζονται εξελίξεις νέων τεχνικών μέσων. Μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό Φεστιβάλ» είπε ο Πασχάλης, τονίζοντας ότι «δεν είναι πανηγυράκι η Eurovision, δεν πρέπει να απαξιώνουμε το Φεστιβάλ».

Προσέθεσε ότι «Δεν θέλουμε ένα άπειρο παιδί που έγραψε ένα τραγούδι στα 14 χρόνια του. Δεν έχω κάτι με τους νέους. Θέλω να με εκπροσωπούν στο εξωτερικό άνθρωποι που έχουν εμπειρία».

Τα πυρά της στην ΕΡΤ εξαπέλυσε και η τηλεκριτικός Ντέπυ Γκολεμά, η οποία αναφέρθηκε και σε προηγούμενους διαγωνισμούς και τις ελληνικές συμμετοχές σε αυτούς, ενώ είπε ότι η εμφάνιση του νεαρού τραγουδιστή στην σκηνή της θύμισε «προσκοπάκι» ή «νεαρό Βαυαρό τουρίστα»

Ο Σαρμπέλ έκανε λόγο και για την ενορχήστρωση του τραγουδιού, η οποία σημείωσε πως είχε λάθη τέτοια, που εμφάνισαν τον νεαρό τραγουδιστή ως παράφωνο, ενώ δεν ίσχυε κάτι τέτοιο.

Μιλώντας στην εκπομπή, η Μαρίνα Βερνίκου, θεία του νεαρού τραγουδιστή που μας εκπροσώπησε φέτος στον διαγωνισμό είπε ότι «το παιδί προσπάθησε να κάνει το καλύτερο» και σημείωσε ότι «είναι ευαίσθητο, όπως δείχνει η ενασχόληση του με την μουσική από 4 ετών»

Στην εκπομπή μίλησαν ακόμη ο Γιώργος Μουκίδης και ο Δημήτρης Παπάζογλου:

