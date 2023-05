Συνταγές

Σαρδέλες ψητές στον φούρνο με πατάτες από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Μια συνταγή ιδανική για αυτην την εποχή, που αφθονούν οι σαρδέλες, ετοίμασε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Συνταγή για σαρδέλες λαδορίγανη ψητές στον φούρνο, με μελωμένες πατάτες λεμονάτες, ετοίμασε την Παρασκευή, η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, στην κουζίνα της εκπομπής «Το Πρωινό».

Όπως είπε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, είναι ένα οικονομικό, εύκολο και πεντανόστιμο φαγητό με απλά υλικά, πλούσιο σε γεύση και Ω3 λιπαρά, ιδανικό για μια ισορροπημένη διατροφή. Οι ψητές σαρδέλες λαδορίγανη στον φούρνο γίνονται και σκέτες, χωρίς πατάτες. Το καλοκαίρι τρίβουμε στο ταψί και μια φρέσκια ντομάτα.

Υλικά - Για τις σαρδέλες στο φούρνο με πατάτες

8 μέτριες πατάτες

1 kg σαρδέλες ή γαύρος

1 κ.σ. μουστάρδα πικάντικη

2 λεμόνια (χυμός)

1 κ.γ. ρίγανη

1/2 φλ. ελαιόλαδο

4-5 σκελ. σκόρδο

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση - Για τις ψητές σαρδέλες με πατάτες

Καθαρίζουμε τις πατάτες και με ένα μαχαίρι τις κόβουμε κυδωνάτες.

Τις τοποθετούμε σε μικρό ταψί να είναι στρυμωγμένες.

Ρίχνουμε στο ταψί και το σκόρδο, τη ρίγανη, το χυμό λεμονιού, το ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, τη μουστάρδα και ανακατεύουμε καλά ν’ αναμειχθούν όλα τα υλικά για τις σαρδέλες στο φούρνο.

Συμπληρώνουμε νερό μέχρι τη μέση της πατάτας (περίπου 1 ποτήρι).

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C στις αντιστάσεις και σε αέρα για 40΄ μέχρι να μαλακώσουν.

Όταν τρυπήσουμε τις πατάτες με πιρούνι και δούμε ότι μαλάκωσαν, τότε τοποθετούμε τις σαρδέλες τη μία δίπλα στην άλλη, σε στρώση πάνω στις πατάτες και αφήνουμε να ψηθούν για ακόμη 15΄.

Αν θέλετε πασπαλίστε με λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό στο σερβίρισμα.

Σερβίρονται ζεστές με πατάτες και την υπέροχη σάλτσα τους.

Πώς καθαρίζω σαρδέλες

Με μαχαίρι κόβουμε το κεφάλι και τραβάμε με απότομη κίνηση για να φύγουν και τα εντόσθια.

Ελαφρά ξύνουμε το δέρμα να φύγουν τα λέπια.

Πλένουμε με άφθονο τρεχούμενο νερό και τις αφήνουμε σε σουρωτήρι.

Πασπαλίζουμε με αλάτι και τις φυλάμε στο ψυγείο μέχρι να γίνουν οι πατάτες.

