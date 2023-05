Life

Μαρέβα Μητσοτάκη: Τήρησε υπόσχεση σε μαθήτρια και πήγε στο σχολείο της (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην Ρόδο βρέθηκε η σύζυγος του πρωθυπουργού, όπου επισκέφτηκε σχολεία της πόλης. Η πρόσκληση από μαθήτρια και η τήρηση της υπόσχεσης.



Στη Ρόδο βρέθηκε σήμερα το πρωί, η σύζυγος του πρωθυπουργού Μαρέβα Μητσοτάκη, η οποία πραγματοποίησε επισκέψεις σε σχολεία της πόλης.

Όπως ανέφερε ο διευθυντής του 15ου Δημοτικού Σχολείου κ. Γιώργος Γκοταιαμάνης, η κα Μητσοτάκη επισκέφθηκε το σχολείο μαζί με τον κ. Αλέξανδρο Κόπτση, Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον προϊστάμενο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου κ. Μπάμπη Ψαρά και τον αντιδήμαρχο κ. Στράτο Καρίκη.

Την κ. Μητσοτάκη, είχε προσκαλέσει μια μαθήτρια του 15ου Δημοτικού Σχολείου, σε προηγούμενη επίσκεψη του πρωθυπουργού, στο Καστελόριζο. «Η κα Μητσοτάκη, τήρησε την υπόσχεσή της και επισκέφθηκε το σχολείο μας» ανέφερε ο κ. Γκοτζιαμάνης.

Επίσης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου προκειμένου να παραστεί στην τελετή αποκαλυπτηρίων προτομής στη μνήμη του Δημήτρη Κρεμαστινού

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θάνατος βρέφους στην Άρτα: Ο πατέρας αφέθηκε ελεύθερος με όρους

“Το Πρωινό”: Κόντρα Λιάγκα με Αρναούτογλου και Μενεγάκη για Μαραντίνη - Χρηστίδου (βίντεο)

Γάζα: 4χρονος πέθανε από τον φόβο του μετά από βομβαρδισμό