Οικονομία

Κωνσταντίνος Παπανικόλας: Τελέστηκε η κηδεία του - Τι δηλώνουν τα αδέλφια για την περιουσία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του καναλάρχη. Τι δήλωσε ο δικηγόρος των αδερφών του Κωνσταντίνου Παπανικόλα για την περιουσία.



Στην Πιάνα Αρκαδίας πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής η κηδεία του καναλάρχη Κωνσταντίνου Παπανικόλα.

Ο 80χρονος αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως ανοϊκή συνδρομή τύπου Alzheimer και γενικευμένη δευτερογενή ατροφία των κάτω άκρων, κάτι που είχε προκληθεί εξαιτίας του καρκίνου του προστάτη που έπασχε.

Με εντολή εισαγγελέα είχε ανασταλεί η κηδεία του καταλάρχη, εγείροντας πολλά ερωτηματικά για τις συνθήκες του θανάτου του, με τους δικηγόρους της εκάστοτε πλευράς να δίνει τη δική της εκδοχή για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα τον τελευταίο καιρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του κ. Παπανικόλα αναφέρει πως η αιτία θανάτου είναι για την ώρα απροσδιόριστη, πως ο εκλιπών έπασχε από καρκίνο στον προστάτη που είχε κάνει μεταστάσεις και πως πλέον αναμένονται τα αποτελέσματα και της τοξικολογικής εξέτασης για να κλείσει οριστικά ο φάκελος.

Ο οικολόγος καναλάρχης οδηγήθηκε τελικά σήμερα Παρασκευή το μεσημέρι στην τελευταία του κατοικία, με στενούς συγγενείς και φίλους να του λένε το τελευταίο αντίο.

Την ίδια ώρα, μετά το σάλο που δημιουργήθηκε γύρω από την περιουσία του εκλιπόντος, τα αδέλφια του Κωνσταντίνου Παπανικόλα δηλώνουν πως θα προχωρήσουν σε αποποίηση κληρονομιάς.

Όπως τονίζουν, μέσω του δικηγόρου τους, ο εκλιπών είχε αρκετά χρέη, ενώ η ακίνητη περιουσία του έχει προσημειωθεί για ποσά άνω των 2,5 εκατ. ευρώ ή έχει μεταβιβαστεί.

«Έχουν επιλέξει τα αδέρφια να μην εμπλακούν σε όλο αυτό το παιχνίδι εντυπώσεων το οποίο, δεν ξέρουμε που αποσκοπεί, δοθέντος ότι ο αγαπημένος Κωνσταντίνος Παπανικόλας είναι πλέον νεκρός. Η ιατροδικαστική έκθεση βγήκε και αναφέρει ότι λόγω της καταγγελίας που έχει γίνει είναι εν αναμονή του πορίσματος των τοξικολογικών εξετάσεων που θα εκδοθεί σε μερικούς μήνες ίσως» τόνισε ο δικηγόρος τους Δημήτρης Χρυσάφης.

«Αμέσως μετά από την ταφή και αφού πλέον λάβουμε τη ληξιαρχική πράξη θανάτου, θα προχωρήσουμε σε αποποίηση κληρονομιάς όλων των εγγύτερων κληρονόμων», αναφέρει στην δήλωσή του ο δικηγόρος των αδερφών του Κωνσταντίνου Παπανικόλα.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό”: Κόντρα Λιάγκα με Αρναούτογλου και Μενεγάκη για Μαραντίνη - Χρηστίδου (βίντεο)

Καβάλα: Παιδί κλειδώθηκε σε αυτοκίνητο - Έσπασαν τζάμι για να το βγάλουν (εικόνες)

Eurovision - “Το Πρωινό”: Πασχάλης, Γκολεμά, Σαρμπέλ και Μαρίνα Βερνίκου μιλούν για τον Victor Vernicos (βίντεο)