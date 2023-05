Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Αττική: Έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές

Που εντοπίστηκε το επίκεντρο του σεισμού. Πόσο ήταν το μέγεθος της δόνησης, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,3 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 02:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Αττική.

Σύμφωνα με την αυτόματη μέτρηση απο το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 3 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά του Μαραθώνα, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα.

Ακολούθως με την αναθεωρημένη λύση και την μέτρηση από σεισμολόγους του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο προσδιορίστηκε στα 2 χιλιόμετρα ανατολικά- βορειοανατολικά του Μαραθώνα.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 7,1 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

