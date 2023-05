Κοινωνία

Κάτω Πατήσια: Φωτιά σε διαμέρισμα

Άμεση ήταν η κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής για την φωτιά που ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου στα Πατήσια

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί του Σαββάτου σε διαμέρισμα επί της οδού Άτλαντος στα Κάτω Πατήσια.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

