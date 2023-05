Υγεία - Περιβάλλον

H Πορτογαλία νομιμοποιεί την ευθανασία - Σε ποιες χώρες της ΕΕ επιτρέπεται

Το πορτογαλικό κοινοβούλιο ενέκρινε αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο που αποποινικοποιεί την ευθανασία. Σε ποιες άλλες χώρες της ΕΕ επιτρέπεται.



Το πορτογαλικό κοινοβούλιο ενέκρινε χθες Παρασκευή αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο που αποποινικοποιεί την ευθανασία.

Στην πέμπτη προσπάθεια να εγκριθεί το κείμενο από την Assembleia da Republica στη Λισαβόνα, τα μέλη της πορτογαλικής εθνικής αντιπροσωπείας το ψήφισαν με καθαρή πλειοψηφία, 129 ψήφων υπέρ έναντι 81 κατά.

Οι πρώτες τέσσερις προσπάθειες ήταν ανεπιτυχείς, είτε εξαιτίας του βέτο που άσκησε ο πρόεδρος Μαρσέλου Χεμπέλου ντε Σόουζα ή ενστάσεων του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Δυνάμει του Συντάγματος, ο αρχηγός του κράτους πρέπει να εγκρίνει το νομοσχέδιο για να τεθεί σε ισχύ εντός οκτώ ημερών αφού επιδοθεί στην προεδρία. Το κείμενο τροποποιήθηκε επανειλημμένα.

Η ευθανασία είναι ποινικό αδίκημα στις περισσότερες χώρες μέλη της ΕΕ — επισύρει βαριές ποινές κάθειρξης. Το 2021, η Ισπανία έγινε μόλις η τέταρτη χώρα που την αποποινικοποίησε, μετά την Ολλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο.

Η κεντροαριστερή κυβέρνηση του πρωθυπουργού Αντόνιο Κόστα κατέθεσε το αρχικό νομοσχέδιο στο κοινοβούλιο της Πορτογαλίας πριν από τρία χρόνια. Τότε, οι περισσότεροι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κεντροδεξιού PSD, και πολλοί κοινοβουλευτικοί του ακροδεξιού λαϊκιστικού κόμματος Chega τάχθηκαν εναντίον της αποποινικοποίησης, παρά τις αυστηρές προϋποθέσεις που προβλέπονταν.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS) του κ. Κόστα έχει τονίσει επανειλημμένα πως το νομοσχέδιο σκοπό έχει να προσφερθεί «ελευθερία και αξιοπρέπεια» στους ανθρώπους που υποφέρουν, υφίστανται ακραίους πόνους λόγω ασθενειών, και θέλουν να εγκαταλείψουν τη ζωή.

Η αντιπολίτευση είχε απαιτήσει να διεξαχθεί δημοψήφισμα στη χώρα, όπου οι περισσότεροι πολίτες είναι πιστοί καθολικοί.

Ο κ. Χεμπέλου ντε Σόουζα, που δηλώνει βαθιά θρησκευόμενος, έχει ταχθεί επανειλημμένα εναντίον του σχεδίου νόμου, λέει πάντως πως δεν θα επιβάλει την άποψή του. Όταν άσκησε βέτο, επικαλέστηκε «ασάφειες» του κειμένου.

