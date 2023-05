Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου γιατί τάιζε τις γάτες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καβγάς με τους γείτονες κατέληξε σε τραγωδία. Χειροπέδες σε δυο αδέλφια πέρασαν οι ασυνομικοί.



Ένας 52χρονος έχασε τη ζωή του σήμερα το πρωί στην περιοχή της Νεάπολης, στη Θεσσαλονίκη, μετά από διένεξη με γείτονές του.

Όπως όλα δείχνουν, ο άτυχος άνδρας έχασε την ζωή του για ασήμαντη αφορμή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 52χρονος άνοιξε το κατάστημα του το πρωί, το γραφείο τελετών και καθάριζε τα τζάμια. Την ώρα που τα δύο αδέλφια 40 και 42 ετών, που μένουν στη διπλανή πολυκατοικία, έφτασαν στο σημείο, άρχισαν να χτυπούν τις τζαμαρίες και να βρίζουν.

Στη συνέχεια πιάστηκαν στα χέρια. Οι δράστες τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου, ωστόσο η ιατροδικαστική εξέταση uα δείξει τα ακριβή αίτια θανάτου.

Σχετικά με τα αίτια της διαμάχης, γείτονες αναφέρουν ότι ο 52χρονος τάιζε τις γάτες και τα δύο αδέλφια, αντιδρούσαν.



Οι δράστες συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου και περιμένουμε να δούμε τι θα ισχυριστούν.

Φωτογραφίες: grtimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θάνατος βρέφους στην Άρτα: Αγκαλιασμένοι στην κηδεία οι γονείς του - Κατέρρευσε ο πατέρας (εικόνες)

Τελικός Eurovision 2023: η Κύπρος και η ανάδειξη του νικητή

Μια Σαντορίνη στο... Ριάντ έφτιαξαν οι Σαουδάραβες (βίντεο)