Αναβολικά: Συμμορία παρασκεύαζε και πουλούσε σε αθλητές απαγορευμένες ουσίες

Η συμμορία τουλάχιστον για 9 χρόνια δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και προμήθεια απαγορευμένων αναβολικών ουσιών σε αθλητές.

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης – συμμορίας, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και εμπορία αναβολικών ουσιών.



Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, «για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών για –κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, επιβλαβή φάρμακα, κλοπή, και παραβάσεις του νόμου περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού και του νόμου περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.



Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Europol, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA) και τον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης του Ντόπινγκ, η συμμορία τουλάχιστον από το 2013 έως και το 2022, δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και προμήθεια απαγορευμένων αναβολικών ουσιών σε αθλητές, επαγγελματίες ή μη, με σκοπό τη βελτίωση της αθλητικής τους απόδοσης.



Από την αξιοποίηση και ανάλυση των στοιχείων της υπόθεσης, προέκυψε ότι:

η προμήθεια του εξοπλισμού και των πρώτων υλών πραγματοποιούνταν από χώρες της Ευρώπης αλλά και της Ασίας,

η διακίνηση των παράνομων σκευασμάτων πραγματοποιούνταν μέσω εταιριών ταχυμεταφορών τόσο σε περιοχές της Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό και

η νομιμοποίηση των εσόδων λάμβανε χώρα μέσω τραπεζικών λογαριασμών, αγοράς αυτοκινήτων και εκτεταμένης χρήσης κρυπτονομισμάτων.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε χώρους που διατηρεί ο ημεδαπός, διαπιστώθηκε ότι αντλούσε παρανόμως ρεύμα για τη λειτουργία εξοπλισμού εξόρυξης κρυπτονομισμάτων, λόγος για τον οποίο και συνελήφθη, ενώ επιπλέον βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος εγγράφων, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, μέσα αποθήκευσης και αυτοκίνητο.



Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή.



Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση financialpolice@hellenicpolice.gr της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων».

