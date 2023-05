Πολιτισμός

“Άξιον Εστί”: παράταση για το προσκύνημα της εικόνας της Παναγίας;

Τι αναφέρουν πληροφορίες για την απόφαση της έκτακτης συνεδρίας των εκπροσώπων του Αγίου Όρους, μετά από αίτημα του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου

Πληροφορίες για παράταση στην παραμονή της εικόνας της Παναγίας,"Αξιον Εστί" στον Μητροπολιτκό Ναό της Αθήνας για να την προσκυνήσουν το δυνατόν περισσότεροι πιστοί κυκλοφορούν έντοντα το πρωί της Κυριακής.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος ζήτησε επίσημα την παράταση του προσκυνήματος της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας "Άξιον Εστί" από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, βλέποντας τις τεράστιες ουρές που σχηματίζονται καθημερινά απο χιλιάδες πιστούς.

Η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συνεδρίασε το βράδυ του Σαββάτου και έλαβε απόφαση για να δοθεί παράταση 2-3 ημερών στην παραμονή της θαυματουργής εικόνας στην Αθήνα.

Η εικόνα θα παραμείνει, κατά πάσα πιθανότητα έως την Πέμπτη το πρωί στον Μητροπολιτκό Ναό Αθηνών, ενώ οι πληροφορίες σημειώνουν ότι πλέον το προσκύνημα θα γίνεται όχι απο τις 7 το πρωί έως τα μεσάνυχτα, αλλά επί 24ώρου βάσεως, για να προλάβουν όσο περισσότεροι άνθρωποι είναι εφικτό να προσκυνήσουν.

