Μητρόπολη - “Άξιον Εστί”: Ο πατήρ Αντώνιος προσκύνησε την εικόνα της Παναγίας (εικόνες)

Στη Μητρόπολη Αθηνών βρέθηκε ο πατέρας Αντώνιος, ο οποίος συνομίλησε με πολίτες.



Στη Μητρόπολη Αθηνών βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής ο πατέρας Αντώνιος, ιδρυτής και μέχρι πρόσφατα υπεύθυνος της «Κιβωτού του Κόσμου», προκειμένου να προσκυνήσει την εικόνα της Παναγίας «Άξιον Εστί».

Τον πατέρα Αντώνιο συνόδευαν τα πνευματικά του παιδιά, ο π. Ευάγγελος Παπανικολάου και ο π. Σεραφείμ Δημητρίου από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών.





Ο πατέρας Αντώνιος συνομίλησε με πολίτες, αρκετοί εκ των οποίων εξέφρασαν τη στήριξή τους στο πρόσωπό του.

Φωτογραφίες - βίντεο: ekklisiaonline.gr

Τεράστιες ουρές σχηματίζουν πιστοί στην Μητρόπολη Αθηνών για να προσκηνύσουν την εικόνα «Άξιον Εστί», η οποία θα παραμείνει στον μητροπολιτκό ναό μέχρι την Δευτέρα.

Ανθρωποι κάθε ηλικίας αναμένουν υπομονετικά, με προσμονή, πίστη και ευλάβεια για να προσκυνήσουν την Ιερά Εικόνα της Παναγίας «Άξιον Εστί»









