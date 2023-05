Πολιτισμός

Παναγία “Άξιον Εστί”: παράταση στο προσκύνημα της εικόνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παράταση δόθηκε τελικά στο προσκύνημα της εικόνας της Παναγίας "Άξιον Εστί" από το Άγιον Όρος λόγω της αθρόας συμμετοχής προσκυνητών.

Παρατείνεται η παραμονή της εικόνας της Παναγίας «Άξιον Εστι» μέχρι και την Τετάρτη 17 Μαΐου το πρωί, στη Μητρόπολη Αθηνών.

Η απόφαση ελήφθη ύστερα από παράκληση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου προς την ιερή κοινότητα του Αγίου Όρους, λόγω της αθρόας συμμετοχής των προσκυνητών.

Η ανακοίνωση αναφέρει πως: «Λόγω της αθρόας προσέλευσης των προσκυνητών στον Καθεδρικό Ι. Ναό Αθηνών, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος αιτήθηκε προς την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους την ολιγοήμερη παράταση της παραμονής της Ιεράς Εικόνος του “Άξιον Εστί”. Η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους αποφάσισε και ενέκρινε την παράταση της παραμονής της Ιεράς Εικόνος μέχρι και την Τετάρτη 17 Μαΐου το πρωί».

Ειδήσεις σήμερα:

Γιορτή της Μητέρας: “Σπάει” καρδιές η κόρη της Ελπίδας που έχασε το μωρό της - Η ανάρτησή της

“Οι Προδότες” με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη κάνουν πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Eurovision 2023: Νικήτρια η Σουηδία - Εκτός δεκάδας η Κύπρος (βίντεο)