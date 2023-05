Αθλητικά

Γκρόνιγκεν - Άγιαξ: Μαύρα καπνογόνα και οριστική διακοπή στον αγώνα (εικόνες)

Μόλις λίγα μετά την έναρξη της αναμέτρησης ο αγώνας διακόπηκε.



Τα φαινόμενα βίας στο ολλανδικό ποδόσφαιρο έχουν λάβει μορφή χιονοστιβάδας. Ένα ακόμη ματς της Eredivisie, αυτό της 32ης αγωνιστικής ανάμεσα στην Γκρόνιγκεν και στον Άγιαξ, διακόπηκε λόγω εισβολής των οπαδών των γηπεδούχων στον αγωνιστικό χώρο και εκτόξευσης βεγγαλικών και καπνογόνων, αναγκάζοντας το διαιτητή της αναμέτρησης, Μάνσχοτ, να προβεί στην οριστική διακοπή της.

Όλα έγιναν λίγα λεπτά μετά την έναρξη της αναμέτρησης, όταν οπαδοί της Γκρόνιγκεν πέταξαν μαύρα καπνογόνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και μετά εισέβαλαν σε αυτόν, με τον διαιτητή να διατάσσει την οριστική διακοπή μετά από μερικά λεπτά, βλέποντας την κατάσταση να έχει ξεφύγει.

FC Groningen - Ajax match was stopped due to thrown items and fans entering the field.#groaja pic.twitter.com/tgWuPRcNvr — ' Burak | Video Eredivisie ???????? (@VideoEredivisie) May 14, 2023

Η αποστολή του Άγιαξ αποχώρησε άμεσα από το γήπεδο για να επιστρέψει στο Άμστερνταμ, με τις πρώτες πληροφορίες από τα ολλανδικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για πρόθεση των υπευθύνων να διεξαχθεί εκ νέου το παιχνίδι μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, χωρίς την παρουσία φιλάθλων.

Το σημερινό περιστατικό δεν ήταν το μόνο που έχει απασχολήσει στην τρέχουσα σεζόν το ολλανδικό ποδόσφαιρο. Δύο 24ωρα νωρίτερα (12/05) στον αγώνα, Τβέντε-Ναϊμέγκεν, οι γηπεδούχοι επικράτησαν άνετα με 4-0 (εναρκτήριο παιχνίδι της 32ης ημέρας), ωστόσο, στο 61ο λεπτό το ματς διακόπηκε για 6 λεπτά από τον διεθνή ρέφερι Ντάνι Μάκελι, λόγω ρίψης αντικειμένων απ' την εξέδρα των φιλοξενούμενων προς το βοηθό διαιτητή, αμέσως μετά το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων.

Στις 22 Απριλίου, ένα ακόμη ματς της Γκρόνιγκεν, εκείνο με τη Ναϊμέγκεν για την 30ή αγωνιστική, οδηγήθηκε σε οριστική διακοπή, μετά τη ρίψη ποτηριού με μπύρα από οπαδό της γηπεδούχου ομάδας, προς τον πρώτο βοηθό διαιτητή στο 18ο λεπτό του ματς. Ο διαιτητής Ρίτσαρντ Μάρτενς έστειλε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια και μετά από σύσκεψη 20 λεπτών με τους ανθρώπους των δύο συλλόγων, διέκοψε οριστικά το παιχνίδι, εφαρμόζοντας σε απόλυτο βαθμό το νέο πολύ πιο αυστηρό πλαίσιο των κανονισμών που έχει ορίσει η ομοσπονδία, μετά τα περιστατικά βίας που έχουν συμβεί στα ολλανδικά γήπεδα την εφετινή σεζόν.

Στις 5 Απριλίου, στη διάρκεια του ημιτελικού του Κυπέλλου Ολλανδίας, Άγιαξ-Φέγενορντ, οι γηπεδούχοι προκρίθηκαν με 2-1 στον τελικό, αλλά το ντέρμπι στο Αμστερνταμ ήταν άκρως επεισοδιακό. Διακόπηκε για 40 λεπτά λόγω αντικειμένου απ' την εξέδρα των γηπεδούχων που χτύπησε στο κεφάλι τον Ντάβι Κλάασεν, μετά το γκολ που σημείωσε δίνοντας το προβάδισμα στον «Αίαντα». Ο διεθνής μέσος του Άγιαξ άρχισε να αιμορραγεί στο κεφάλι (σε μία άκρως σοκαριστική εικόνα) κι ο ρέφερι Α. Λιντχάουτ διέκοψε το ματς στέλνοντας τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια για περίπου 45 λεπτά.

