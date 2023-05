Life

“Είμαστε Μαζί”: Ο Παπανικολάου, η έκπληξη του Γκάλη και το φάσμα του αυτισμού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Δημήτρης Παπανικολάου, μαζί με τη σύζυγό του , μίλησε για το φάσμα του αυτισμού, στο οποίο βρίσκεται ο ίδιος και η κόρη του. Η τηλεφωνική έκπληξη του Νίκου Γκάλη.



Σήμερα, Κυριακή 14 Μαΐου, στην εκπομπή «ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ» ήταν καλεσμένος ο παλαίμαχος διεθνής καλαθοσφαιριστής Δημήτρης Παπανικολάου, ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του Έλια μίλησε για το φάσμα του αυτισμού, στο οποίο βρίσκεται ο ίδιος και η κόρη του Άρια.

Στο πλαίσιο της συζήτησης ο Δημήτρης Παπανικολάου αναφέρθηκε στο αθλητικό κοινωνικό πρόγραμμα UniquAll, που ο ίδιος έχει εμπνευστεί για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, και πόσο ο θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ και μοναδικός Έλληνας μέλος του Hall Of Fame, Νίκος Γκάλης τον έχει στηρίξει σε αυτή του την προσπάθεια.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Νίκος Γκάλης έκανε μια ξεχωριστή έκπληξη στον Δημήτρη Παπανικολάου, καθώς βγήκε ζωντανά τηλεφωνικά στον αέρα της εκπομπής και μίλησε για τον Δημήτρη Παπανικολάου και για την προσπάθεια που κάνει για να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία για την «αόρατη ασθένεια» του αυτισμού.

«Είμαστε Μαζί»: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 15:00 στον ΑΝΤ1!

Γιατί σε όλα όσα ζούμε, αξίζει να «Είμαστε Μαζί»!

Ειδήσεις σήμερα:

Τέλενδος - Σούζαν Χαρτ: Νεκρή σε γκρεμό βρέθηκε η πρώην γραμματέας του ΟΗΕ (βίντεο)

Παναγία “Άξιον Εστί”: παράταση στο προσκύνημα της εικόνας

Γιορτή της Μητέρας: “Σπάει” καρδιές η κόρη της Ελπίδας που έχασε το μωρό της - Η ανάρτησή της