Life

“Είμαστε μαζί”: τα θέματα και οι καλεσμένοι του Σαββατοκύριακου στον ΑΝΤ1

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλούσια και ποικίλη είναι η ύλη της εκπομπής “Είμαστε μαζί”, με την Ελίνα Παπίλα και την συντροφιά της, που προβάλλεται κάθε Σάββατο και Κυριακή στον ΑΝΤ1

Και αυτό το Σαββατοκύριακο θα «Είμαστε Μαζί» ζωντανά, παρέα, με άποψη στις 15:00 στον ΑΝΤ1. Η Ελίνα Παπίλα, ο Αντώνης Βλοντάκης, ο Γιώργος Λάγιος και η Νεφέλη Meg έρχονται με συνεντεύξεις, προβληματισμούς και συζητήσεις για θέματα που μας απασχολούν, για να γεμίσουν τα απογεύματα του Σαββατοκύριακού μας με αισιοδοξία και θετική ενέργεια.

Το Σάββατο 13 Μαΐου, με ειδικούς στο πλατό και ζωντανές συνδέσεις, μιλάμε για τον ρατσισμό των κιλών, τον στιγματισμό των παχύσαρκων ατόμων, αλλά και για τα ιατρικά σκευάσματα για τον διαβήτη που χρησιμοποιούνται για την απώλεια βάρους.

Καλεσμένος στο στούντιο ο Μέμος Μπεγνής.

Την Κυριακή 14 Μαΐου, συζητάμε με τον παλαίμαχο διεθνή καλαθοσφαιριστή Δημήτρη Παπανικολάου το κοινωνικό θέμα της «αόρατης ασθένειας» του αυτισμού.

Καλεσμένος στο στούντιο ο Χάρης Ρώμας.

«Είμαστε Μαζί»: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 15:00 στον ΑΝΤ1!

Γιατί σε όλα όσα ζούμε, αξίζει να «Είμαστε Μαζί»!

Ειδήσεις σήμερα:

Κάτω Πατήσια: Φωτιά σε διαμέρισμα

Θάνατος βρέφους στην Άρτα: Σήμερα η κηδεία - Ενωμένοι οι γονείς μετά την τραγωδία

Σεισμός στην Αττική: Έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές