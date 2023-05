Κοινωνία

Κορινθιακός: Νεκρός άνδρας σε βραχονησίδα - Ανατράπηκε το σκάφος που επέβαινε

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 75χρονος σε βραχονησίδα στον Κορινθιακό κόλπο μετά από ανατροπή λέμβου.



Τραγωδία σημειώθηκε στον Κορινθιακό Κόλπο, όταν 75χρονος βρέθηκε στη βραχονησίδα Γρομπολούρας, χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με το Β’ Λιμενικό Τμήμα Θίσβης του Λιμεναρχείου Ιτέας ο 75χρονος βρέθηκε επί της βραχονησίδας μαζί με οικείο του πρόσωπο μετά από ανατροπή λέμβου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, παρελήφθη από Ε/Π-Α/Κ σκάφος και μεταφέρθηκε στο αλιευτικό καταφύγιο Αγ. Ιωάννη Βοιωτίας.

Στη συνέχεια διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείου Θηβών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Από την οικεία Λιμενική Αρχή που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών.

