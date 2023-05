Υγεία - Περιβάλλον

Λοιμώξεις του αναπνευστικού: Έλληνες ερευνητές λύνουν το γρίφο

Έλληνες ερευνητές δημιουργούν την μεγαλύτερη ομάδα μελέτης της πνευμονίας σε παγκόσμιο επίπεδο, με χρηματοδότηση 4,7 εκατ. ευρώ.

Για την κατανόηση των μηχανισμών ανοσολογικής βλάβης σε ασθενείς με σοβαρή πνευμονία, Έλληνες ερευνητές δημιουργούν την μεγαλύτερη ομάδα μελέτης του νοσήματος σε παγκόσμιο επίπεδο, με χρηματοδότηση 4,7 εκ ευρώ από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας.

Όπως τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αριστείδης Ηλιόπουλος εκ των επιστημονικών υπευθύνων του έργου, Καθηγητής Βιολογίας & Γενετικής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, οι πνευμονίες αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου από λοιμώδη αίτια παγκοσμίως. Μια από τις σημαντικότερες επιπλοκές της σοβαρής πνευμονίας είναι οι λοιμώξεις του πνεύμονα από ευκαιριακά παθογόνα, όπως οι μύκητες. Αυτές οι δευτερογενείς λοιμώξεις εμφανίζονται συχνά σε νοσηλευόμενους με σοβαρή πνευμονία από γρίπη και COVID-19, καθώς και σε ανοσοκατασταλμένους αιματολογικούς ασθενείς, αλλά οι μηχανισμοί που είναι υπεύθυνοι για την εγκαθίδρυσή τους στον πνεύμονα παραμένουν άγνωστοι.

«Με την χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, Έλληνες επιστήμονες θα κληθούν να λύσουν τον γρίφο των σοβαρών λοιμώξεων του αναπνευστικού και των επιπλοκών τους», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Ηλιόπουλος. Περισσότεροι από 70 ερευνητές από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Πανεπιστήμιο Κρήτης και τα ερευνητικά ιδρύματα Αλ. Φλέμινγκ και Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ θα ενώσουν τις γνώσεις και την τεχνογνωσία τους, «δημιουργώντας την μεγαλύτερη ομάδα μελέτης του νοσήματος σε παγκόσμιο επίπεδο, μια πραγματικά εμβληματική ερευνητική προσπάθεια!».

Οι ερευνητές καλούνται να χαρτογραφήσουν τους μηχανισμούς που οδηγούν στην ανοσολογική βλάβη σε ασθενείς με σοβαρή πνευμονία χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες στην βιολογία και την γενετική. Ο στόχος τους είναι η ανάπτυξη εξατομικευμένων βιοδεικτών και καινοτόμων μοντέλων πρόγνωσης και πρόληψης των επιπλοκών της. Το έργο θα διαρκέσει περίπου 2 χρόνια και συμπληρώνεται από επιδημιολογικές και φαρμακογενετικές μελέτες σε Έλληνες ασθενείς για την καλύτερη εφαρμογή αντιμικροβιακών θεραπειών. Παράλληλα η εμβληματική δράση θα δημιουργήσει μια πολύτιμη συλλογή βιολογικών δειγμάτων, μοριακών, ανοσολογικών, μικροβιολογικών και κλινικών δεδομένων ασθενών με πνευμονία, μικροβιακών στελεχών και οργανοειδών πνεύμονα, που θα επιτρέπει την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου εφαρμοσμένης και βασικής έρευνας στις λοιμώξεις του αναπνευστικού, υπογραμμίζει ο κ. Ηλιόπουλος.

Η χρηματοδότηση γίνεται στο πλαίσιο των «Εμβληματικών δράσεων σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό», Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0), με το ποσό των 4.7 εκατομμυρίων ευρώ.

Συντονιστής του έργου είναι ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Μελέτιος Αθανάσιος Δημόπουλος, και επιστημονικοί υπεύθυνοι οι κ. Αριστείδης Ηλιόπουλος, Καθηγητής Βιολογίας & Γενετικής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, και κ. Γιώργος Χαμηλός, Καθηγητής Μικροβιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.

