“Το Πρωινό” - Μυλωνοπούλου: Το λάθος της Καρολάιν, το μωρό στο στήθος της νεκρής μάνας και η εξόντωση του σκύλου

Τι είπε η σύμβουλος ψυχικής υγείας για το στυγερό έγκλημα στα Γλυκά Νερά. Γιατί ο συζυγοκτόνος δολοφόνησε τον σκύλο, τι επεδίωξε βάζοντας την μικρή Λυδία στο στήθος της νεκρής μητέρας της.

Καλεσμένη του Γιώργου Λιάγκα στο πλατό της εκπομπής «Το Πρωινό», στον ΑΝΤ1, ήταν την Δευτέρα η σύμβουλος ψυχικής υγείας, Ελένη Μυλωνοπούλου, η οποία είχε κάνει συνεδρίες με την άτυχη Καρολάιν Κράουτς και τον σύζυγο και δολοφόνο της και βοήθησε στην διαλεύκανση και στην εξήγηση του στυγερού εγκλήματος.

«Δεν περιμένουμε κάποια έκπληξη στο Εφετείο, δεν θα πρέπει να υπάρξει, γιατί αυτό θα σημάνει μια εκφύλιση των εγκλημάτων που έχουν τελεστεί», επεσήμανε αναφορικά με την δίκη σε δεύτερο βαθμό, η οποία είναι σε εξέλιξη.

Αναφερόμενη σε εμφανιζόμενη ως δημοσιογράφο, η οποία θα καταθέσει υπέρ του συζυγοκτόνου, για πρώτη φορά, στο Εφετείο, είπε ότι «από το πρωτόδικο δικαστήριο, που καθόταν στα πίσω καθίσματα της αίθουσας, με είχε προσεγγίσει και μου είπε ότι ήταν υπέρ του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου».

Σχολιάζοντας πληροφορίες ότι ο καταδικασμένος σε ισόβια και κάθειρξη 11 ετών πιλότος, είναι παραλήπτης ερωτικών επιστολών από γυναίκες, είπε ότι είναι φαινόμενο που δεν είναι σπάνιο σε περιπτώσεις άγριων εγκλημάτων, επεσήμανε με νόημα δε ότι «όποιος στέλνει ερωτικό γράμμα σε έναν τέτοιο κρατούμενο, Θα κάνει τα πάντα για να τον συναντήσει».

Σχολιάζοντας την επαφή της με το μοιραίο ζευγάρι, η κ. Μυλωνοπούλου είπε για τον καθ’ ομολογίαν δράστη ότι ήταν ένας «χειριστικός άνθρωπος, που βλέπει το θύμα σαν προέκταση και δεν μπορεί να δεχθεί το όχι».

Ανέφερε πως ενώ ο συζυγοκτόνος της μιλούσε και της έδειχνε φωτογραφίες από το γαμήλιο ταξίδι τους στην Πορτογαλία και εμφάνισε ότι είχαν μια ευτυχισμένη σχέση με την Καρολάιν, όταν εκείνος έφυγε από το δωμάτιο, οι πρώτες λέξεις που είπε η άτυχη νεαρή μητέρα στην σύμβουλο ψυχικής υγείας ήταν «Θέλω να πάρω το παιδί μου και να φύγω από το σπίτι».

«Δεν ήθελε να στενοχωρεί άλλους και αυτό ήταν το λάθος της. Της έπαιρνε τα λεφτά που της έστελναν, της φερόταν όπως της φερόταν, είχε πολλά να πει στην μητέρα της η Καρολάιν, αλλά δεν ήθελε να ζητήσει βοήθεια για να μην την στενοχωρήσει», ανέφερε η κ. Μυλωνοπούλου.

Σημείωσε πως «Από την πρώτη στιγμή κατάλαβα ότι εκείνος ήταν ο δολοφόνος. Το σκυλί ήταν η προέκταση της Καρολάιν, γι’ αυτό το σκότωσε, για να εξαφανίσει ότι υπήρχε από την Καρολάιν. Δεν υπάρχει ληστής να βάζει το κινητό δίπλα στο θύμα του που αφήνει δεμένο, ήταν κι αυτό περίεργο στην υπόθεση».

Συγκλόνισε όταν ανέφερε ότι «Κανένας ληστής δεν βάζει ένα μωρό στην νεκρή μητέρα. Ακόμη και αυτό δείχνει τη συμπεριφορά του πιλότου. Το παιδί θήλαζε, είχε στενή επαφή με την μητέρα του: με το βλέμμα, με την μυρωδιά, με τις αισθήσεις του», και συμπλήρωσε ότι «ο δολοφόνος, πήρε το παιδί και το έβαλε στο νεκρό στήθος της μητέρας για να δείξει ότι αυτή η σχέση κόπηκε πλέον», ενώ υποστήριξε ότι ο συζυγοκτόνος θεωρεί το παιδί κτήμα του κατά το ήμισυ και για αυτό το διεκδικεί.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την συζήτηση του Γιώργου Λιάγκα με την Ελένη Μυλωνοπούλου, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

