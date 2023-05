Life

“The 2Night Show”: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης “αποκαλύπτεται” στον Γρηγόρη Αρναούτογλου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκαλυπτικός και χαλαρός ο Πρωθυπουργός, μιλά για την καθημερινότητα και τις συνήθειες του και σχολιάζει με χιούμορ τους πολιτικούς αντιπάλους του.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, σε μια άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση εφ’ όλης της ύλης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για τη σχέση με τους συνεργάτες του, σχολιάζει τους πολιτικούς του αντιπάλους και αποκαλύπτει ενδιαφέρουσες, καθημερινές του συνήθειες. Πόσο τον άλλαξε η τελευταία 4ετία; Πώς φανταζόταν τη θέση του Πρωθυπουργού;

Τι θυμάται από τον πατέρα του; Ποιο είναι το βίντεο του Δημήτρη Κουτσούμπα, που έχει γίνει «σλόγκαν» στο σπίτι του; Έχει προσωπικές σχέσεις με τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη; Τι έλεγε με τον Ταγίπ Ερντογάν όταν έκλειναν οι κάμερες; Επίσης, ο Πρωθυπουργός περιγράφει στιγμές από την απαιτητική καθημερινότητά του, τις συνεχείς μετακινήσεις, τη λιτή διατροφή του, που κάποιες φορές παρεκκλίνει, αλλά και τη σειρά, με την οποία χαλαρώνει πριν κοιμηθεί.

Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει στον Γρηγόρη ημερομηνία για την πρώτη βόλτα με το μετρό Θεσσαλονίκης και τέλος, δέχεται τις αυθόρμητες ερωτήσεις του μικρού Σπύρου Ντούγια, ο οποίος επιστρέφει για λίγο στη θέση του παρουσιαστή.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και ο Κωνσταντίνος Δέδες.

Ο επιτυχημένος οδοντίατρος, παρουσιαστής, αλλά και Πρόεδρος της Τεχνόπολης συναντά για πρώτη φορά τον Γρηγόρη και αποκαλύπτει άγνωστες και άκρως ενδιαφέρουσες πτυχές της ζωής του. Πώς είναι να μεγαλώνεις σε μια πολύτεκνη αγροτική οικογένεια στο Καπανδρίτι; Τι αποφάσισε την πρώτη φορά που πήγε για όργωμα στα χωράφια; Τι έκανε όταν άνοιξε την πρώτη του κλινική με δάνειο και δεν πατούσε άνθρωπος για δύο μήνες;

Πώς η συνάντησή του με τον Άρη Πλασκασοβίτη τον έφερε στην παραγωγή του «Your face sounds familiar»; Επίσης, μιλάει για τη φιλία του με τον Νίκο Μουτσινά, αλλά περιγράφει και πώς ένιωσε όταν είδε τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν ζευγάρι και πατέρα του παιδιού της Ζέτας Μακρυπούλια.

Τέλος, εξηγεί πώς βιώνει την πρωτόγνωρη εμπειρία της συμμετοχής του στην εκπομπή, «Ζήσε Αλλιώς», δίπλα στη Σοφία Αλιμπέρτη, δίνει χρήσιμες συμβουλές για ένα όμορφο και υγιές στόμα και μιλάει με ενθουσιασμό για την κοινωνική του δράση, ως Πρόεδρος στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 23:30

Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

#The2NightShow

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - Μπακάκος: Ίσως δεν χρειαστεί καν η εκτίμηση για το τελικό αποτέλεσμα

Μπαλωθιές στα Χανιά: Νεκρός νεαρός από ηλεκτροπληξία - Σφαίρα “πέτυχε” καλώδιο υψηλής τάσης

Θεσσαλονίκη - Συνήγορος αδελφών: δεν πέθανε από τα χτυπήματα τους ο 52χρονος (βίντεο)