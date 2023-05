Κόσμος

ΗΠΑ: 13χρονος έσωσε την αδερφή του από απαγωγή χρησιμοποιώντας την... σφεντόνα του!

Οι άνδρες της αστυνομίας συνέλαβαν έναν 17χρονο ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα απαγωγής ανηλίκου και θα δικαστεί ως ενήλικος





Ένα 13χρονο αγόρι έσωσε τη μικρή του αδερφή από απόπειρα απαγωγής, χρησιμοποιώντας ένα απλό αλλά «διαβολικά» αποτελεσματικό όπλο: τη σφεντόνα του.

Η 8χρονη αδελφούλα του μάζευε μανιτάρια στο πίσω μέρος του σπιτιού τους την περασμένη Τετάρτη στην Αλπίνα, στην Πολιτεία Μίσιγκαν, στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, όταν ένας άγνωστος βγήκε από τους θάμνους και την άρπαξε, ανέφερε ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας, την οποία μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το κοριτσάκι πάλεψε και κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του επίδοξου απαγωγέα. Τότε, ο 13χρονος αδελφός της, που είδε την αδελφή του σε κίνδυνο, τέντωσε τη σφεντόνα του, σημάδεψε και χτύπησε στο κεφάλι και το στήθος τον άγνωστο που πήγε να απαγάγει την αδελφή του.

Ο δράστης τότε τράπηκε σε φυγή, αφήνοντας το κοριτσάκι. Με... εφόδιο την περιγραφή του περιστατικού από το 13χρονο αγόρι, αστυνομικοί «χτένισαν» τη γειτονιά και κατέληξαν να συλλάβουν έναν ύποπτο που είχε «τραυματισμούς που ταίριαζαν με αυτούς που είχαν προκληθεί από σφεντόνα στο κεφάλι και στο στήθος», σύμφωνα με την αστυνομία. Ο φερόμενος ως δράστης, 17 ετών, κατηγορείται για απόπειρα απαγωγής ανηλίκου και θα δικαστεί ως ενήλικος.

