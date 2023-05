Θεσσαλονίκη - Κύκλωμα κοκαϊνης: Στη φυλακή ο γιατρός κι άλλοι οκτώ κατηγορούμενοι

Τοπικά Νέα

Στη φυλακή 9 από τους 10 κατηγορούμενους για το κύκλωμα με τα 105 κιλά κοκαϊνης. Τι ισχυρίστηκαν στην μαραθώνια απολογία τους.

Το δρόμο για τις φυλακές πήραν, μετά τις απολογίες τους στην 4η ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, οι εννέα από τους δέκα συλληφθέντες για το φορτίο 105 κιλών κοκαΐνης που αποκάλυψε την προηγούμενη εβδομάδα η έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης.

Έπειτα από μαραθώνια διαδικασία –διήρκεσε περισσότερες από 15 ώρες και ολοκληρώθηκε μετά τα μεσάνυχτα–, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση όλων των κατηγορουμένων, πλην ενός που αφέθηκε ελεύθερος.

Σε βάρος τους είχε απαγγελθεί ποινική δίωξη για τις πράξεις της διεύθυνσης, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση και της ιδιαίτερα διακεκριμένης περίπτωσης διακίνησης ναρκωτικών κατ' επάγγελμα.

Ανάλογα με την περίπτωση, οι κατηγορούμενοι (επτά Έλληνες, τρεις Αλβανοί) είτε αρνήθηκαν το σύνολο των πράξεων είτε αποδέχθηκαν τη συμμετοχή τους στη διακίνηση, όχι όμως στην μορφή που τους καταλογίζεται.

68χρονος γιατρός, φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος, δεν αποδέχθηκε καμία κατηγορία, τονίζοντας –κατά πληροφορίες– πως δεν υπάρχει κανένα στοιχείο στη δικογραφία που να αποδεικνύει τη συμμετοχή του στη διακίνηση του παράνομου φορτίου, ενώ επισήμανε πως είναι «εύκολος στόχος» για την Αστυνομία λόγω της παλαιότερης εμπλοκής του σε υποθέσεις λαθρεμπορίας τσιγάρων και καυσίμων. Δεν έπεισε όμως με τους ισχυρισμούς του και κρίθηκε προφυλακιστέος. Σε αντίθεση με τον 68χρονο, ο 38χρονος γιος του αφέθηκε ελεύθερος.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις της ΕΛΑΣ το φορτίο 105 κιλών κοκαΐνης έφθασε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, μέσα σε εμπορευματοκιβώτια με μπανάνες με χώρα προέλευσης τον Ισημερινό. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με φορτηγό σε αποθήκη στον Άγιο Αθανάσιο απ' όπου εξήχθη από το εσωτερικό των εμπορευματοκιβωτίων. Πληροφορίες αναφέρουν πως η κοκαΐνη ήταν κρυμμένη επί των κυλιοδοκών των εμπορευματοκιβωτίων και επρόκειτο να διακινηθεί στην Ελλάδα και και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Κατά τους υπολογισμούς της Αστυνομίας, η ποσότητα του καθαρού προϊόντος θα απέφερε στο κύκλωμα κέρδη τουλάχιστον 2 εκατ. ευρώ, ενώ από την περαιτέρω διακίνηση τα οικονομικά οφέλη θα κυμαίνονταν από 8 έως 11 εκατ. ευρώ.

