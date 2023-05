Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Κύκλωμα κοκαΐνης: γιατρός ο “εγκέφαλος” του καρτέλ (εικόνες)

Παλιός γνώριμος των αρχών ήταν ο γιατρός που φέρεται να είναι ο "εγκέφαλος" του κυκλώματος που στόχο είχε να διοχετεεύσει κοκαΐνη σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Ισχυρό χτύπημα κατάφεραν οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, στα καρτέλ της κοκαΐνης. Εξάρθρωσαν μεγάλο κύκλωμα, προχώρησαν και σε δέκα συλλήψεις. Εγκέφαλος του κυκλώματος φέρεται να είναι ένας γιιατρός.

Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος των 10 συλληφθέντων, μελών διεθνούς κυκλώματος, που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, μετά την κατάσχεση ποσότητας κοκαϊνης άνω των 100 κιλών.

Η εισαγγελέας τους απήγγειλε κατηγορίες για «διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και «ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών, κατ' επάγγελμα». Επιπλέον, κατά περίπτωση, ασκήθηκε δίωξη για τα πλημμελήματα της βίας κατά υπαλλήλων, της απείθειας, της οπλοκατοχής και της επικίνδυνης οδήγησης. Όλοι οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην 4η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης από την οποία ζήτησαν προθεσμία και παραμένουν υπό κράτηση.

Μέσα από μια επικίνδυνη και γιγαντιαία επιχείρηση, η οποία κορυφώθηκε το τελευταίο 24ωρο, οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, κατάφεραν να εντοπίσουν, το φορτίο των σχεδόν 105 κιλών κοκαΐνης που κατασχέθηκε κοντά σε αποθήκη στον Άγιο Αθανάσιο, πριν αυτό διοχετευτεί στην Ελλάδα και όλη την Ευρώπη.

Πρωταγωνιστής στη δράση του κυκλώματος ήταν 69χρονος Έλληνας γιατρός, παλιός γνώριμος των αρχών για υποθέσεις λαθρεμπορίας τσιγάρων, καυσίμων και φαρμάκων, που απασχόλησαν τις αρχές κατά τη δεκαετία του 1990 έως τις αρχές του 2000 και είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα. Σύμφωνα με την έρευνα των αστυνομικών, φαίνεται να προκύπτει πως συντόνιζε τη μεταφορά του παράνομου φορτίου, το οποίο θα κατέληγε στην εταιρεία - «φάντασμα» στην πόλη των Σκοπίων.

Όπως ανέφερε στην παρουσίασή της ΕΛΑΣ ο Διευθυντής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, Υποκστράτηγος Γιώργος Παπαδόπουλος, «για την επίτευξη του σκοπού τους χρησιμοποιούσαν κοντέινερ με μπανάνες, στα οποία όμως, υπήρχαν ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες για την απόκρυψη των ναρκωτικών ουσιών».

Σύμφωνα με υπολογισμούς της αστυνομίας, τα κέρδη υπολογίζονται σε τουλάχιστον 2,1 εκατ. ευρώ ενώ εκτιμάται ότι από την περαιτέρω διακίνηση θα προέκυπταν οφέλη ύψους 8 με 11 εκατ. ευρώ. Σε έρευνες των αστυνομικών εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων το χρηματικό ποσό των 285.000 ευρώ καθώς και ρολόγια χειρός μεγάλης αξίας. Εκτός από τις 10 συλλήψεις στην Ελλάδα, συνελήφθησαν και τέσσερα άτομα από τις αρχές στη Βόρεια Μακεδονία.

