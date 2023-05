Κόσμος

Νέα Ζηλανδία: Πολύνεκρη πυρκαγιά σε ξενοδοχείο (εικόνες)

Για «απόλυτη τραγωδία» έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός της χώρας.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Ουέλιγκτον στην Νέα Ζηλανδία σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε ο Νεοζηλανδός πρωθυπουργός Κρις Χίπκινς.

Για «απόλυτη τραγωδία» έκανε λόγο ο κ. Χίπκινς, εκφράζοντας ανησυχία πως ο απολογισμός των θυμάτων θα γίνει ακόμη βαρύτερος.

Η πυροσβεστική έκανε λόγο για 52 διασωθέντες, ορισμένοι από τους οποίους είχαν καταφύγει στην οροφή του ξενοδοχείου.

«Υπάρχουν άνθρωποι που δεν γνωρίζουμε ακόμη τι απέγιναν, αλλά ο αριθμός τους, όπως και ο αριθμός των θανάτων, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί αυτή τη στιγμή», ανέφερε η πυροσβεστική της χώρας της Ωκεανίας.

Ο κ. Χίπκινς τόνισε σε πρωινή εκπομπή τηλεοπτικού σταθμού της χώρας πως η αστυνομία τον προειδοποίησε πως ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να ξεπεράσει τους δέκα νεκρούς.

Η αστυνομία σημείωσε πως δεν θα δημοσιοποιήσει περισσότερες πληροφορίες προτού το πολυώροφο ξενοδοχείο 92 δωματίων να είναι ασφαλές, ενώ πρόσθεσε πως υπάρχει κίνδυνος η οροφή του να καταρρεύσει.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον υψηλότερο όροφο του ξενοδοχείου, του Loafer Lodge, στη συνοικία Νιουτάουν της Ουέλιγκτον, μετά τα μεσάνυχτα [τοπική ώρα]. Τα αίτια παραμένουν άγνωστα σε αυτό το στάδιο.

Αξιωματικός της πυροσβεστικής, ο Νικ Πάιατ, έκανε λόγο για «τραγικό γεγονός» και εξέφρασε «εγκάρδια συλλυπητήρια» στους συγγενείς των θυμάτων, μιλώντας για «πυρκαγιά που εκδηλώνεται μια φορά τη δεκαετία», τον «χειρότερο εφιάλτη για εμάς».

