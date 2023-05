Life

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό στην Ελαφόνησο

Αποτελεί επιθυμία του να γνωρίσει από κοντά το γραφικό νησί στο πλαίσιο Οικολογικού Συμποσίου που θα διεξαχθεί από τον Σύλλογο Elafonisos Eco.

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό πρόκειται να επισκεφθεί την Ελαφόνησο, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η επίσκεψη έχει προγραμματιστεί για τις 29 Μαΐου και πραγματοποιείται έπειτα από επιθυμία του ιδίου να γνωρίσει από κοντά το γραφικό νησί στο πλαίσιο Οικολογικού Συμποσίου που θα διεξαχθεί από τον Σύλλογο Elafonisos Eco την περίοδο 29/05 έως 04/06.

Έρχεται δε, σε συνέχεια της συμμετοχής της δημάρχου Έφης Λιάρου τον περασμένο μήνα, σε συμπόσιο στο Μονακό με θέμα την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος της Μεσογείου.

Η συγκεκριμένη επίσκεψη αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της ισόρροπης τουριστικής ανάπτυξης του νησιού με σεβασμό στο περιβάλλον και την προστασία της φύσης. Και όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η δήμαρχος, «δίνουμε έμφαση στα ποιοτικά στοιχεία του προορισμού και μας χαροποιεί ιδιαίτερα η τιμητική για το νησί μας επίσκεψη του πρίγκιπα Αλβέρτου».

Υπενθυμίζεται ότι η στρατηγική του δήμου έχει αναπτύξει πρωτοβουλίες στη βάση του συνθήματος «επιλεγμένη από τη φύση» που υλοποιούνται συστηματικά με μια σειρά δράσεων που, πέρα από τη συμμετοχή στο φόρουμ στο Μονακό, αναπτύσσονται το τελευταίο διάστημα με διαφορετική θεματολογία, όπως η πολιτιστική διπλωματία, το πρόγραμμα Interreg Greece Italy και ο γαμήλιος τουρισμός, που δίνουν τη δυνατότητα στο νησί να καταστεί ευρύτερα γνωστό στο παγκόσμιο κοινό με ειδικά ποιοτικά ενδιαφέροντα.

