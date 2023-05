Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 13χρονου μαθητή που έκανε φάρσα για βόμβα στο σχολείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 13χρονος ομολόγησε την πράξη του στους αστυνομικούς που πήγαν στο σχολείο και στη συνέχεια συνελήφθη για διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Ακριβά πλήρωσε το τίμημα της φάρσας ένας 13χρονος μαθητής στη Θεσσαλονίκη, καθώς οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα και συνελήφθη.

Ο 13χρονος μαθητής κάλεσε στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας στο 112 και είπε πως έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο κτίριο του 1ου Γυμνασίου Λαγκαδά.

Όταν έφτασαν αστυνομικοί στο σχολικό συγκρότημα και συνομίλησαν με τον διευθυντή του σχολείου, ο 13χρονος πήγε στους αστυνομικούς και είπε ότι αυτός έκανε το τηλεφώνημα και ότι επρόκειτο για φάρσα.

Ο μαθητής προσήχθη στο Τμήμα Ασφαλείας Λαγκαδά και στη συνέχεια συνελήφθη για διασπορά ψευδών ειδήσεων, σύμφωνα με το thestival.gr. Κατόπιν επικοινωνίας με τον Εισαγγελέα, ο 13χρονος αφέθηκε ελεύθερος.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στον Κορυδαλλό: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό - Τραυματίστηκαν παιδιά (εικόνες)

Θεσσαλονίκη - Κύκλωμα κοκαϊνης: Στη φυλακή ο γιατρός κι άλλοι οκτώ κατηγορούμενοι

Μπαρτσελόνα: Διπλό πάρτι τίτλου στη Βαρκελώνη (εικόνες)