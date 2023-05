Πολιτισμός

Πέθανε ο Χρήστος Μεσσήνης

Θλίψη σκόρπισε το άγγελμα θανάτου του Χρήστου Μεσσήνη.

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Χρήστος Μεσσήνης, σε ηλικία 73 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον δημοσιογραφικό χώρο.

Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή με ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΑ.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ:

"Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως με θλίψη ανακοινώνει την απώλεια του συναδέλφου Χρήστου Μεσσήνη, ο οποίος «έφυγε» σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών.

Ο Χρήστος Μεσσήνης γεννήθηκε στην Καρυά Λευκάδας το 1950, όπου και τελείωσε το εξατάξιο Γυμνάσιο. Τον Ιούλιο του 1970 άρχισε να εργάζεται ως εσωτερικός συντάκτης στην εφημερίδα «Ακρόπολις» ενώ από το 1971 ξεκίνησε η συνεργασία του με την οικονομική εφημερίδα «Εξπρές». Στη συνέχεια εργάστηκε στις εφημερίδες «Αυγή», «Νέα Ελλάδα», «Ριζοσπάστης», «Αθηναϊκή», «Βραδυνή», τα περιοδικά «Αθηνόραμα» και «Πολιτικά Θέματα», ενώ το 1979 θα είναι η αρχή της συνεργασίας του με το «Βήμα». Θα εργαστεί επίσης στην «Ελευθεροτυπία», την «Εγνατία» και τέλος στα «Νέα».

Ο Χρήστος Μεσσήνης εργάστηκε με ευσυνειδησία και επαγγελματισμό, ενώ αποτελούσε πάντοτε κύρια μέριμνά του η διαφύλαξη των αξιών και της δεοντολογίας του επαγγέλματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλυπείται βαθύτατα τους οικείους του και αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο.

Η κηδεία του Χρήστου Μεσσήνη θα τελεστεί την Πέμπτη, 18 Μαΐου 2023, στις 10.00 π.μ. στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη στον Νέο Βουτζά."

