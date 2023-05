Κοινωνία

Περιστέρι - Τροχαίο: Ανήλικος έκλεψε μηχανή και λίγο αργότερα σκοτώθηκε

Τραγωδία στο Περιστέρι. Ανήλικος έχασε τη ζωή του μετά από μία απερισκεψία.

(εικόνα αρχείου)

Mία απερισκεψία κόστισε τη ζωή σε έναν 17χρονο μαθητή του 2ο ΕΠΑΛ Περιστεριού, αφού το νήμα της ζωής του, κόπηκε σε τροχαίο δυστύχημα, με μηχανή την οποία είχε κλέψει λίγα λεπτά νωρίτερα.

Ο ανήλικος, ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, επέβαινε σε μοτοσικλέτα μαζί με ένα ακόμη άτομο, η οποία είχε κλαπεί λίγα λεπτά νωρίτερα στην περιοχή του Περιστεριού.

Στη συμβολή των οδών Σπετσών και Επίκουρου ο 17χρονος έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας με αποτέλεσμα αυτή να ανατραπεί προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του και τον ελαφρύ τραυματισμό του συνοδηγού.

Αυτόπτες μάρτυρες κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι δύο επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο γενικό νοσοκομείο της Νίκαιας. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του 17χρονου. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός δεν φορούσε κράνος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα στο κεφάλι.

