Κρήτη: Σεισμός στο Αρκαλοχώρι

Η πρωινή "επίσκεψη" του Εγκέλαδου αναστάτωσε στους κατοίκους του νησιού. Το μέγεθος του σεισμού.

Σεισμός μεγέθους 3,3 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:51 το πρωί της Τετάρτης στην Κρήτη.

Το επίκεντρο του σεισμού, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, εντοπίστηκε στα 8 χλμ. νοτιοδυτικά από το Αρκαλοχώρι.

Το εστιακό βάθος του σεισμού στο Αρκαλοχώρι υπολογίστηκε στα 11,2 χλμ.

