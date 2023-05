Life

Τσιμιτσέλης: Οι “Κουραμπιέδες από χιόνι” και η “μεταγραφή” του στον ΑΝΤ1

Τι είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό» από τα Ζαγοροχώρια όπου γίνονται τα γυρίσματα της ταινίας την οποία σκηνοθετεί.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝ1Ι, «Το Πρωινό», για την νέα του ταινία «Κουραμπιέδες από χιόνι», τα γυρίσματα της οποίας γίνονται στα Ζαγοροχώρια.

«Είναι μια τρυφερή ταινία, η πρώτη ελληνική χριστουγεννιάτικη ταινία που θα βγει του χρόνου στις κινηματογραφικές αίθουσες», είπε για την ταινία, στην οποία θα είναι σκηνοθέτης και παραγωγός, ενώ το σενάριο υπογράφου οι Ρέππας – Παπαθανασίου.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης μίλησε και για τα τηλεοπτικά του σχέδια για την νέα σεζόν, όπου θα πρωταγωνιστήσει σε μια σειρά που θα προβληθεί στον ΑΝΤ1.

