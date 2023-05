Οικονομία

Eurostat - Πληθωρισμός: Στο 4,5% στην Ελλάδα τον Απρίλιο

O πληθωρισμός στην Ευρωζώνη έτρεχε τον Απρίλιο με ετήσιο ρυθμό 7%. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν ο πέμπτος χαμηλότερος στην ΕΕ.

O πληθωρισμός στην Ευρωζώνη έτρεχε τον Απρίλιο με ετήσιο ρυθμό 7% και στην Ελλάδα με ρυθμό 4,5%, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat, επιβεβαιώνοντας τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της.

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν ο πέμπτος χαμηλότερος στην ΕΕ μετά το Λουξεμβούργο (2,7%), το Βέλγιο (3,3%), την Ισπανία (3,8%) και την Κύπρο (3,9%).

Τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ κατέγραψαν η Ουγγαρία (24,5%), η Λετονία (15%) και η Τσεχία (14,3%).

Τη μεγαλύτερη συμβολή στον πληθωρισμό της Ευρωζώνης είχαν τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός (2,75 ποσοστιαίες μονάδες). Οι υπηρεσίες (2,21 π.μ.), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (1,62 π.μ.) και η ενέργεια (0,38 π.μ.).

