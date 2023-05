Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: Υποκατάσταση ζάχαρης και κονδυλώματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλούσια είναι η θεματολογία της εκπομπής υγείας και ευεξίας, που παρουσιάζει η Φωτεινή Γεωργίου, στον ΑΝΤ1.

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 11η χρονιά, παρουσιάζει τα σημαντικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με τη σωματική και την ψυχική μας υγεία μέσα από εμπεριστατωμένες ιατρικές και επιστημονικές συμβουλές και τη δημοσιοποίηση νέων ελληνικών και διεθνών ερευνών για τη διατροφή, τις σωματικές παθήσεις και τις ψυχικές διαταραχές.

Σάββατο, 20 Μαϊου, στις 10:00

Νέες οδηγίες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τα υποκατάστατα ζάχαρης. Τι πρέπει να προσέχουμε;

Πόσο κινδυνεύουν οι γυναίκες με κονδυλώματα σύμφωνα με νέα επιστημονικά δεδομένα;

Ειδικές ασκήσεις για δυνατά οστά στις γυναίκες.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Η πρώτη κτηνιατρική κλινική πανελλαδικά για αδέσποτα σκυλάκια και γατάκια από την οργάνωση Animal Action.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10:00 στον ANT1.

***Την Κυριακή των εκλογών η εκπομπή δεν θα μεταδοθεί, λόγω της συνεχούς ροής ενημέρωσης του ΑΝΤ1, για την εκλογική διαδικασία

#YgeiaPanwApOla

Συντελεστές:

Παρουσίαση – Αρχισυνταξία: Φωτεινή Γεωργίου

Φωτεινή Γεωργίου Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζερβός

Γιώργος Ζερβός Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control : Φαίη Χρυσοχόου

Φαίη Χρυσοχόου Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023: Αποζημίωση 150 - 3000 ευρώ σε δεκάδες χιλιάδες υπαλλήλους

Εκλογές - Σαμαράς: Η ΝΔ είναι το κόμμα της πατριωτικής ευθύνης

Χάρι - Μέγκαν: Τροχαίο μετά από κυνηγητό παπαράτσι που θυμίζει... Νταϊάνα